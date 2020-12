Der Finanzplatz macht sich fit für künstliche Intelligenz

Frankfurt am Main (ots) - https://techquartier.com/news/fbdcTechQuartier, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie 11 weitere Projektpartner gaben heute die Zusage für eine Förderung bekannt, welche vom Bund für das gemeinsame Forschungsvorhaben eingeworben werden konnte.Das Förderprojekt "Untersuchung der Eignung eines Financial Big Data Clusters zur Absicherung der Datensouveränität im Finanzsektor" ist Teil des BMWi-Innovationswettbewerb "Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme". Das Vorhaben startet im Januar 2021 und ist das erste seiner Art in Europa. Es legt den Grundstein für eine zukünftige Dateninfrastruktur, die den organisationübergreifenden Austausch von Daten unter Wahrung der individuellen Datensouveränität sowie der jeweiligen Aufgaben (Wissenschaft und Aufsicht) und gesellschaftliche Ausrichtung (Industrie) gewährleisten soll.Das Projekt soll datengetriebene Geschäftsmodelle im Finanzsektor europaweit fördern und traditionellen Finanzinstituten, Startups, öffentlichen Akteuren und Forschungseinrichtungen den Zugang zu relevanten Finanzmarktdaten ermöglichen. Das Teilen von bisher am Markt nicht verfügbaren Daten ist erforderlich, um mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle im Finanzbereich zu entwickeln.TechQuartier leitet das Förderprojekt. Zu den Konsortialpartnern zählen die Industrie- und Forschungspartner Deloitte, Deutsche Börse Group, Frankfurt School of Finance & Management, Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML), Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, main incubator, Refinitiv, SAP SE und TU Darmstadt. Darüber hinaus sind HAWK:AI und spotixx, zwei Startups aus der TechQuartier Community, Teil des Konsortiums.Die Konsortialpartner investieren zusammen 6 Mio. Euro. Weitere 10 Mio. Euro wurden durch den Zuschlag beim Innovationswettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums "Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme" eingeworben. 30 weitere Partner aus Wissenschaft und Industrie sind bereits vor Projektstart dem Vorhaben beigetreten. Das Förderprojekt zahlt auch auf das Ziel ein, die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft zu unterstützen und Konzepte zu entwickeln, die den Bedarf sowie den technologischen und wirtschaftlichen Nutzen von GAIA-X verdeutlichen.Pressekontakt:Alise Munsonmunson@techquartier.comOriginal-Content von: TechQuartier, übermittelt durch news aktuell