Finanzplatz Frankfurt: In der Pole-Position für Brexit-Banker

Frankfurt am Main (ots) -- Frankfurt im Wettbewerb um Brexit-bedingte Zuwanderungen vorne- Mindestens 8.000 Jobverlagerungen von der Themse an den Main- Prognose für Ende 2019: rund 65.000 Frankfurter Bankbeschäftigte- Immobilienmarkt und Bildungseinrichtungen im FokusWie die heute vorgestellte Finanzplatzstudie des Helaba-BereichsVolkswirtschaft/Research zeigt, ist das deutsche Finanzzentrum imRennen um die Brexit-Banker in der Pole-Position. So haben sichbereits zahlreiche Banken dafür ausgesprochen, Arbeitsplätze von derThemse an den Main zu verlagern, was sich in den Beschäftigtenzahlenniederschlagen wird: "Wir erwarten, dass mindestens die Hälfte deraus London abwandernden Finanzjobs nach Frankfurt verlegt wird. Diesentspricht über einen Zeitraum von mehreren Jahren mindestens 8.000Mitarbeitern. Bis Ende 2019 sehen wir deshalb einenBeschäftigungsanstieg um 4 Prozent auf rund 65.000 Mitarbeiter in denFrankfurter Bankentürmen (Ende 2016: 62.400). Und das, obwohlparallel die Konsolidierung am heimischen Bankenmarkt anhält",erläutert Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin und Leiterin desBereichs Volkswirtschaft/Research bei der Vorstellung der Studie inFrankfurt.