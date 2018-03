Finanzministerin von Rheinland-Pfalz soll Finanzministrerkonferenz leiten

MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) soll neue Vorsitzende der Konferenz der Landesfinanzminister werden.



Sie würde damit Nachfolgerin von Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD), der Ende März zum Bürgermeister der Hansestadt gewählt werden soll. Die SPD-geführten Finanzminister würden gemeinsam mit den Finanzministerien von Bremen und Brandenburg Ahnen vorschlagen, erklärte eine Sprecherin ihres Ministeriums am Dienstag in Mainz auf Anfrage.

Nach Angaben der Hamburger Finanzbehörde ist der Vorsitz der Finanzministerkonferenz an die Person gebunden, nicht an das Bundesland. Tschentscher hatte erst zum 1. Januar dieses Jahres den Vorsitz in dem Gremium übernommen. Die Konferenz tritt am 12. April das nächste Mal zusammen. Dann sollen die Finanzminister der Länder ihren neuen Vorsitz wählen./fdo/DP/tos