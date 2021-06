BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bleibt beim Anstieg der Inflationsrate optimistisch. Er wolle allen die Sorge nehmen, "dass wir mit der Inflation ein allzu großes Problem kriegen", sagte Scholz der RTL/n-tv-Redaktion. Alle Experten, die sich mit der Thematik beschäftigten, sagten zwar, dass es in diesem und im nächsten Jahr Inflation gebe, aber: "viel geringer und ganz normal".

Auf die Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen erhöhen müsse, sagte Scholz: "Ich glaube, das ist nicht eine Sache von EZB-Politik, sondern von dem, was wir an Angebot haben auf dem Markt an Gütern und Dienstleistungen. Und es ist ein Problem, das wir lösen müssen durch ordentliche Gehälter."

