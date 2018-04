Finanzminister Ueli Maurer kritisiert Raiffeisen-Spitze

Bern (awp/sda) - Bundesrat Ueli Maurer hat den Verwaltungsrat der Raiffeisen-Bank für die 40-prozentige Lohnerhöhung kritisiert, die sich das Gremium nach Publikwerden des Falls Vincenz genehmigt hat. Die sei nicht sehr sensibel, und er verstehe den Entscheid nicht, sagte der Finanzminister in einem Interview mit den Zeitungen "Zentralschweiz am Sonntag" und "Ostschweiz am Sonntag".

Die Turbulenzen bei der Raiffeisen-Bank seien unschön, und

