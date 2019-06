Finanzminister Scholz verteidigt Mietendeckel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Verständnis für die Pläne der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung gezeigt, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren. "Man muss über solche Maßnahmen jedenfalls mal nachdenken, um den überhitzten Wohnungsmarkt zu dämpfen", sagte Scholz am Dienstag bei einem Besuch der Redaktion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die meisten Menschen, auch aus der Mittelschicht, könnten nicht mehr als acht Euro kalt je Quadratmeter bezahlen.

"Wenn wir nicht Verhältnisse wie in London wollen, wo selbst Anwälte und Ärzte in Wohngemeinschaften leben, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können, müssen wir dagegen etwas unternehmen." Langfristig könne man die Situation auf dem Wohnungsmarkt aber nur entschärfen, wenn man das Angebot erhöhe: Den Staat sieht er in der Pflicht, mehr Bauland auszuweisen und das Baurecht den Erfordernissen der heutigen Städte anzupassen.

