Finanzmarkt: Aufstieg in Asien?

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Dienstag überwiegend im Plus, nachdem die Wall Street über Nacht weitgehend positive Vorgaben gemacht hatte und die Händler nach dem jüngsten starken Ausverkauf auf Schnäppchenjagd gingen. Angesichts der anhaltenden Besorgnis über die Zinsaussichten im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche sowie der Sorge um das globale Wirtschaftswachstum angesichts der Zunahme der… Hier weiterlesen