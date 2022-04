Finanzmarkt: Aufruhr in Asien wegen Chinas Leitzins?

Asiatische Aktien haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt, da die Anleiherenditen weiter stiegen und China die Leitzinsen für Unternehmens- und Haushaltskredite trotz der COVID- und Ukraine-Probleme stabil hielt. Feindselige Äußerungen weiterer Fed-Vertreter und der Einbruch von Netflix Inc. im nachbörslichen Handel an der Wall Street aufgrund geringer als erwartet ausgefallener Abonnentenzahlen hielten die Anleger ebenfalls in Atem. Die Aktien des US-amerikanischen Streaming-Dienstes… Hier weiterlesen