Finanzmarkt: Asiatische Märkte gefährdet?

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Freitag überwiegend schwächer und folgen damit dem Ausverkauf an der Wall Street über Nacht, der durch die aggressiven Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell ausgelöst wurde, der eine schnellere und schärfere Anhebung der Zinssätze in Aussicht stellte, einschließlich einer Erhöhung um 50 Basispunkte. Die asiatischen Märkte schlossen am Donnerstag uneinheitlich. Während seiner Teilnahme an einem Panel… Hier weiterlesen