Finanzmärkte geraten unter Druck - Trump-Kredit scheint aufgebraucht

NEW YORK/TOKIO/LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geduld mit Blick auf die vollmundigen Wahlsprechen des US-Präsidenten Donald Trump scheint aufgebraucht.



Anleger dies- und jenseits des Atlantiks ziehen zumindest vorerst die Reißleine. Die Aktienmärkte in den USA, Europa und Asien geraten unter Druck. Marktteilnehmer wollten von Trump Beweise, nicht nur Versprechen, sagte Marktanalyst Mike van Dulken von Accendo Markets.

Konkreter Auslöser der Skepsis waren laut einem Händler mögliche Probleme bei der Umsetzung von Trumps geplanten Änderungen im Gesundheitswesen, in deren Folge sich auch die angedachte Steuerreform verzögern könnte. Aus einer großen Steuerreform werde dann womöglich nur eine kleine. Das hätte dann angesichts großer Vorschusslorbeeren in Form der jüngsten Kursgewinne am Aktienmarkt erheblich negative Auswirkungen auf die Erwartungen der Anleger in puncto Unternehmensgewinne.

BISLANG WENIG KONKRETES VON TRUMP

Außer großen, aber sehr allgemein gehaltenen Ankündigungen habe der neue US-Präsident bisher nichts von seinen Plänen preisgegeben, bemängelten die Experten der Postbank. "Inzwischen sind schon zwei Monate seit seiner Amtseinführung vergangen und nichts ist passiert." Immer mehr Investoren sehnten sich nun nach konkreten Informationen, wie die Pläne in die Tat umgesetzt werden sollten. Da dies bisher nicht erfolgt sei, zögen Konjunktursorgen auf und belasteten das Kursgeschehen.