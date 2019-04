Finanzinvestoren trimmen deutsche Regionalbanken auf Risiko

Berlin (ots) - Oldenburgische Landesbank will Volumen beiSpezialkrediten verdoppeln / Südwestbank hat Kredit-Portfolio gekauftund mit stärkerer Kreditvergabe ins Ausland begonnenBerlin/Frankfurt, 17. April 2019 - Die von Finanzinvestoren wieCerberus und Apollo aufgekauften deutschen Regionalbanken machenzunehmend riskantere Geschäfte. Dies ergaben Recherchen desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 5/2019, EVT 18. April).Demnach plant etwa die Oldenburgische Landesbank (OLB), die seit 2018zu einer Investorengruppe um den US-Private-Equity-Fonds Apollogehört, das Geschäft mit Spezialkrediten bei gewerblichen Immobilien-und bei Akquisitionsfinanzierungen im großen Stil auszubauen. DerBereich habe heute ein Volumen von etwa 2 Mrd. Euro, sagte OLB-ChefAxel Bartsch gegenüber 'Capital'. "Und das Volumen kann sich künftigdurchaus verdoppeln", ergänzte er.Der Schwenk zu Spezialkrediten und anderen riskanterenGeschäftsbereichen ist typisch für Banken im Besitz vonFinanzinvestoren wie Cerberus und Apollo. Als die Investorengruppe umApollo im Jahr 2014 zunächst die Bremer Kreditbank kaufte, betrug dasVolumen an Spezialkrediten der Bremer Kreditbank nur circa 600 Mio.Euro. Vier Jahre später kaufte die Bremer Bank schließlich die weitgrößere OLB. Die Sorge, mit den Spezial-Geschäften gehe die unter demDach der OLB fusionierte Bank zu große Risiken ein, wies Bank-ChefBartsch zurück: "Das Risiko ist beherrschbar, wenn man wie wir weiß,was man tut."Die Südwestbank, die seit 2017 im Besitz der österreichischenBanken-Gruppe Bawag ist und damit indirekt unter der Kontrolle vonInvestoren wie dem US-Fonds Cerberus, baut seit der Übernahme ihrGeschäft mit Auslandskrediten aus. Zwar liege der Fokus der Bankweiter auf Deutschland, aber: "Großkredite im Ausland bieten einezusätzliche Möglichkeit, höhere Margen zu erzielen und die Effizienzzu steigern", sagte Südwestbank-Chef Wolfgang Kuhn gegenüber'Capital'. Vor dem Kauf durch die Bawag waren Engagements derSüdwestbank im Ausland die Ausnahme.Zudem interessiert sich die Südwestbank für den Aufkauf vonKredit-Portfolios. So hat sie nach 'Capital'-Informationen bereitsein deutsches Immobilienkredit-Portfolio im zweistelligenMillionenbereich von einer niederländischen Großbank erworben. Mitsolchen Geschäften wurde Südwestbank-Eigner Cerberus einst groß. DieSüdwestbank ließ Fragen dazu unbeantwortet.Pressekontakt:Lukas Zdrzalek, 'Capital'-Finanzkorrespondent Frankfurt,Telefon: 069/79 300 7535, Mobil: 0176/813 290 50E-Mail: zdrzalek.lukas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell