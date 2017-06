Finanzinvestoren halten deutsche Firmen immer länger - trotz Zinstief und Kapitalflut

Frankfurt am Main (ots) - Durchschnittliche Haltedauer seit denNullerjahren von 3,9 auf 5,5 Jahre gestiegen, zeigt der "PrivateEquity Exit-Report" von PwC // Private Equity-Investoren setzen nichtmehr auf Finanzoptimierung, sondern bringen ihre Unternehmen operativweiter // Bei vier der zehn größten Exits seit Anfang 2014 betrug dieHaltefrist mehr als sieben Jahre // Zuletzt handelte es sich bei zweivon drei Abnehmern um strategische InvestorenFinanzinvestoren halten deutsche Unternehmen heutzutage deutlichlänger als noch vor zehn Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt der"Private Equity Exit-Report" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC. Demnach blieben hiesige Firmen zwischen2004 und 2009 durchschnittlich nur 3,7 Jahre im Besitz von PrivateEquity-Gesellschaften - während die mittlere Haltedauer seitdem bei5,3 Jahren liegt. "Setzt sich der Trend fort, werden sichFinanzinverstoren bis 2019 im Schnitt erst nach knapp sieben Jahrenvon ihren Portfoliounternehmen trennen", sagt Steve Roberts, LeiterPrivate Equity bei PwC in Deutschland."Manchmal finden die Private Equity-Fonds auch einfach keinenAbnehmer"Die längeren Haltefristen spiegeln einen grundsätzlichenStrategiewechsel in der Branche wieder. "In den Nullerjahren setztenviele Beteiligungsgesellschaften auf Finanzoptimierung. Dazu gehörtedie Methode, die Übernahmen mit einem hohen Anteil an Fremdkapital zufinanzieren, um über den sogenannten Leverage-Effekt die Renditen zusteigern", sagt Roberts. "Heutzutage versuchen die meisten PrivateEquity-Manager dagegen, die akquirierten Unternehmen operativ nachvorne zu bringen - was naturgemäß länger dauert." Das bedeuteallerdings nicht, dass die langen Halteperioden immer freiwilligerNatur seien, so Roberts: "In den letzten Jahren sind die Bewertungenund Kaufpreise von Unternehmen kontinuierlich gestiegen. Dadurchverlängert sich auch der Zeitraum, den insbesondere Finanzinvestorenbenötigen, um ihre Unternehmen mit der angestrebten Rendite zuveräußern. Manchmal ist es auch einfach so, dass eineBeteiligungsfirma eigentlich verkaufen will, allerdings zu ihrenPreisvorstellungen keinen Abnehmer findet. Das gilt vor allem fürPortfoliounternehmen, die unmittelbar vor der Finanzkrise überteuertgekauft wurden."Branchenferne Investments lösen vermeintlichen Gegentrend ausNach Einschätzung von PwC ist der Trend zu längeren Halteperiodenlangfristig intakt, auch wenn die Haltedauern 2015 (4,9 Jahre) und2016 (5,5 Jahre) hinter dem bisherigen Höchstwert von 2014 (5,8Jahre) zurückblieben. "Der Gegentrend dürfte ein vorübergehendesPhänomen sein, da er in erster Linie auf die niedrigen Zinsenzurückzuführen ist", sagt Roberts. So trieb die Kapitalflut manchePrivate Equity-Fonds, die normalerweise in Unternehmen investieren,stattdessen in Infrastruktur-Deals. Viele dieser Assets wurden aberrasch wieder abgestoßen. Zudem nutzten einigeBeteiligungsgesellschaften den Immobilien-Boom, um in diesem Segmentkurzfristige Gewinne zu realisieren. Bei klassischen Firmenübernahmenblieben rasche Exits dagegen die Ausnahme - "und wenn, dann hattenauch diese Opportunitäten in der Regel damit zu tun, dass die Käuferangesichts von Niedrigzins und Kapitalflut unter Anlagedruckstanden", so Roberts.Elf Jahre Haltedauer, vier Milliarden Euro ErlösDass sich Geduld in der Private Equity-Branche immer häufigerauszahlt, zeigt sich daran, dass bei vier der zehn größten Exits seit2014 die Haltedauer mindestens sieben Jahre betrug. Den höchstenErlös mit 3,9 Milliarden Euro erzielte der US-Finanzinvestor TerraFirma im August 2015 beim Verkauf der Raststätten-Kette "Tank &Rast". Hier lag die Haltedauer bei 10,6 Jahren. Den vierten Rangbelegte mit einem Volumen von 2,2 Milliarden Euro der Weiterverkaufdes Baustoffunternehmens Xella im vergangenen Dezember. DieDuisburger Firma hatte sich zuvor 8,3 Jahre im Besitz eines vonGoldman Sachs angeführten Konsortiums befunden.Verkauf an "Strategen" ist die beliebteste Exit-VarianteDie Zahl der Exits zeigt unterdessen seit Jahren nach oben undliegt mittlerweile sogar deutlich über dem Niveau vor derFinanzkrise. Mit 154 erfolgreich weiterverkauften Unternehmenerzielte die Branche 2016 in Deutschland ihr bislang bestes Ergebnis.Zum Vergleich: 2009 - also im Jahr des globalen Wirtschaftseinbruchs- waren es gerade einmal 43 gewesen. Der Verkauf an operativ tätigeUnternehmen ist dabei die mit Abstand beliebteste Exit-Variante. Sogingen seit 2004 insgesamt 53 Prozent aller veräußertenPortfoliofirmen an einen "strategischen Investor", wie es imBranchenjargon heißt. 2015 erreicht der Anteil mit 65 Prozent seinenHöhepunkt. PwC-Experte Roberts: "Diese Zahlen sprechen gegen denimmer noch verbreiteten Vorwurf, Finanzinvestoren würden ihreUnternehmen ausplündern. Stattdessen gelten Private Equity-Fondsheutzutage als aktive Gesellschafter, von denen man weiß, dass sieihre Unternehmen operativ verbessern. Darum übernehmen 'Strategen'diese Firmen in den meisten Fällen sehr gern."