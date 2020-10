Finanzinvestor Capital Group stockt Beteiligung bei Commerzbank auf

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Commerzbank hat nach Cerberus ein weiterer Finanzinvestor seine Beteiligung auf mehr als fünf Prozent aufgestockt.



Die Capital Group habe ihren Anteil Ende September auf 5,31 Prozent erhöht, teilte die Commerzbank am Dienstag in Frankfurt mit. Bei der letzten Meldung vor der Berührung der Fünf-Prozent-Schwelle hatte das Unternehmen im Februar 4,82 Prozent an der Bank gehalten.

Cerberus hatte die Commerzbank-Führung über Monate hinweg scharf für ihre Geschäftspolitik und die enttäuschende Gewinnentwicklung kritisiert. Angesichts des anhaltenden Drucks warfen der bisherige Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann und Vorstandschef Martin Zielke Anfang Juli hin.

Das Kontrollgremium führt inzwischen der frühere LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter, und unter seiner Leitung hat die Bank auch einen Nachfolger für Zielke gefunden: Zum Jahreswechsel soll der bisherige Privatkundenchef der Deutschen Bank, Manfred Knof, die Führung der Commerzbank übernehmen./stw/ngu/mis