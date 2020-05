Finanzinvestor Bantleon will bei LKPF aussteigen

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Zug (dpa-AFX) - Der schweizerische Finanzinvestor Bantleon will sich von seiner Beteiligung am Laserspezialisten LPKF trennen.



Man sehe sich nicht als langfristiger Begleiter für Industrieunternehmen, sagte German-Technology-Vorstand Jörg Schubert laut einer am Dienstag in Zug veröffentlichten Mitteilung. Die Beteiligungsgesellschaft gehört zur Bantleon-Bank-Gruppe. Diese werde sich künftig wieder ausschließlich auf das institutionelle Asset Management konzentrieren.

Aktuell ist German Technology mit 18,2 Prozent am SDax -Konzern beteiligt. Weitere 10,4 Prozent werden von Jörg Bantleon, dem Gründer und Eigentümer der Bantleon-Bank-Gruppe, gehalten. Bantleon ist seit Juni 2016 an LPKF beteiligt und mit Markus Peters seit 2017 im Aufsichtsrat vertreten.

Bantleon habe jetzt eine Investmentbank damit beauftragt, verschiedene Optionen zu prüfen, hieß es weiter. Neben dem Ausstieg über den Markt werde auch der Verkauf des kompletten 28,6-Prozentanteils an einen amerikanischen strategischen Investor aus einem benachbarten Technologiesegment gesprochen. Diese Verhandlungen befänden sich in einem finalen Stadium.

Börsianer nahmen die Neuigkeiten gelassen auf. Der Aktienkurs von LPKF reagierte auf der Handelsplattform Tradegate zunächst nicht.