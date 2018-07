Finanzierungsmonitor: Dienstleister sind schlecht über alternative Betriebsmittelfinanzierung informiert

Frankfurt (ots) - Der größte Finanzierungsbedarf besteht fürDienstleistungsunternehmen bei den Betriebsmitteln. 40 Prozent derFirmen greifen in diesem Bereich auf externe Unterstützung zurück.Dabei sind zahlreiche Betriebe dazu bereit, Betriebsmittelkreditenicht unbedingt auf dem klassischen Weg über die Hausbankabzuschließen: Rund drei Viertel würden auch unkomplizierteOnline-Plattformen nutzen. Besonders schnelle Entscheidungswegesprechen aus Sicht der Branche für solche Angebote. Das ergab derbereits zum dritten Mal vom digitalen Mittelstandsfinanzierercreditshelf erhobene "Finanzierungsmonitor". Für die Studie wurdenzusammen mit der TU Darmstadt Finanzentscheider aus mittelständischenIndustrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen befragt.Geschwindigkeit bei der Kreditzusage ist für 95 Prozent derDienstleister eine entscheidende Größe. "In derDienstleistungsbranche schließt die Leistungserbringung oftunmittelbar an die Auftragsvergabe an. Lange Vorlaufzeiten wie etwain der Industrie sind eher unüblich. Wenn Dienstleister also Aufträgefinanzieren müssen, dann benötigen sie schnell Geld", erklärt Prof.Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachbereichs Unternehmensfinanzierungan der TU Darmstadt die Besonderheiten der Dienstleistungsbranche.Doch obwohl Dienstleister gerne auf Online-Finanzierungslösungenzurückgreifen würden, bleibt dieser Schritt häufig aus. Das liegt vorallem daran, dass die Hälfte der Entscheider nicht weiß, dassentsprechende Optionen bereits existieren. Industrie und Handel sindhier erheblich besser informiert. "Dieses Ergebnis hat uns in seinerDeutlichkeit selbst überrascht", sagt Dr. Daniel Bartsch, Vorstandund Gründungspartner von creditshelf. "Gerade dieDienstleistungsbranche verbindet man üblicherweise mit einer größerenBeweglichkeit und der Bereitschaft, neue Wege einzuschlagen.Unternehmen in Deutschland scheinen also gerade inFinanzierungsfragen noch sehr auf traditionelle Abläufe undGewohnheiten festgelegt zu sein."Die Suche nach alternativen Finanzierungsoptionen dürfte aber anBedeutung gewinnen, auch für die Dienstleister. TrotzEZB-Strafzinsen, die das Kreditgeschäft für Banken eigentlichattraktiver machen sollte, und einer hervorragenden wirtschaftlichenGesamtsituation wird für Unternehmen der Zugang zu Krediten immerschwieriger. 59 Prozent der Studienteilnehmer insgesamt erkanntenhier bereits 2017 eine Verschlechterung für Mittelständler. Undgerade die Dienstleister erwarten eine noch restriktivereKreditvergabe. Das wird den Druck erhöhen, sich in derBetriebsmittelfinanzierung aktiv neue Optionen zu erschließen.Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2018"Die Studie "Finanzierungsmonitor 2018" beruht auf einer Befragungdes digitalen Mittelstandsfinanzierers creditshelf(www.creditshelf.com) im Dezember 2017. Insgesamt nahmen 200Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durchein Marktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachbereichsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Der Pionier der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 am FinanzplatzFrankfurt gegründet. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenenExperten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierungmittelständischer Unternehmen verfügen.Tägliche News von creditshelf aufFacebook https://www.facebook.com/creditshelf/Twitter https://twitter.com/creditshelfLinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ undXing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-gmbh.Weitere Informationen:creditshelf AktiengesellschaftBirgit HassLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Landstraße 33a60329 Frankfurt+49 (0)69 348 77 240birgit.hass@creditshelf.comwww.creditshelf.comPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83 - Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell