Finanzierungsmonitor 2020: Jeder vierte Mittelständler braucht für den Klimaschutz fremdes Geld / Banken verlangen zunehmend Informationen zu Nachhaltigkeits-Aktivitäten der Unternehmen

Frankfurt (ots) - 26 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschlandbenötigen in diesem Jahr für ihre Klimaschutz-Maßnahmen eine Finanzierung. Damitrangiert das Thema Nachhaltigkeit bei den über Kredite und Co. zu finanzierendenAktivitäten noch vor den F+E-Ausgaben sowie der Finanzierung neuer Standorteoder geplanter Übernahmen. Doch auch unabhängig vom Finanzierungsgrund möchtenBanken von den Unternehmen zunehmend Transparenz in Sachen Klimaschutz. Das sindErgebnisse der Studie "Finanzierungsmonitor 2020". creditshelf, der Gestalterdigitaler Mittelstandsfinanzierung, hat dafür zusammen mit der TU Darmstadt mehrals 200 Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen befragt."Nachhaltigkeit und Klimaschutz nehmen für 88 Prozent der Befragten bereitseinen wesentlichen Teil der Unternehmensstrategie ein. Niemand kann sich demThema mehr entziehen. Aber Lippenbekenntnisse reichen nicht aus, die Firmenmüssen Taten folgen lassen - und deshalb auch investieren", sagt Dr. DanielBartsch, Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. Viele Maßnahmen seiensehr kapitalintensiv, würden aber nicht direkt zum wertschöpfenden Prozessbeitragen.Eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie kann auch nach Meinung von Prof. Dr.Dirk Schiereck beträchtliche Kosten nach sich ziehen. Der Leiter des FachgebietsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt sieht neben der Produktionsketteund den dazugehörigen Dienstleistern auch in der Verwaltung viel Potenzial."Zentral ist die Frage: Wie weit ist ein Unternehmen gewillt zu gehen?", so derFinanzierungsexperte. "Soll zum Beispiel die Energieversorgung für eineProduktionsstätte nicht mehr mit konventionellem Strom betrieben werden, kannschnell und günstig auf einen grünen Versorger mit erneuerbaren Energiequellenzurückgegriffen werden. Alternativ kann das Unternehmen aber auch eineSolaranlage auf dem Dach installieren. Das bedarf zwar einer größerenFinanzierung, kann sich aber langfristig rechnen", erklärt Schiereck, der den"Finanzierungsmonitor" seit seiner ersten Auflage im Jahre 2016 wissenschaftlichbegleitet.Für creditshelf-COO Bartsch sind viele Nachhaltigkeits-Projekte nicht nur ausUmweltschutzgründen wichtig, sie unterstützen auch ein positivesUnternehmensimage: "Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, einepositive Reputation auszustrahlen, um Top-Talente anzuziehen. Auch viele Kundenachten verstärkt darauf, dass eine Marke gesellschaftlich akzeptiert ist.Nachhaltigkeits-Investitionen können sich also langfristig als renditestarkesInvestment herausstellen." In der Kommunikation mit Geschäftspartnern oder beiVerhandlungen mit Banken werde das Thema auch immer wichtiger. 67 Prozent der imFinanzierungsmonitor befragten Unternehmen gaben an, dass ihre Hausbank bereitsInformationen zu Aktivitäten in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit geforderthätte. Und acht von zehn Unternehmen achten auch selbst bereits bei der Auswahlvon Lieferanten und Dienstleistern auf deren Nachhaltigkeits-Bemühungen.Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2020"Die Studie "Finanzierungsmonitor 2020" beruht auf einer Ende 2019 durchgeführtenBefragung des digitalen Mittelstandsfinanzierers creditshelf(www.creditshelf.com). Insgesamt nahmen 211 Finanzentscheider ausmittelständischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen an derBefragung per Online-Erhebung durch ein Marktforschungsinstitut teil. Die Studiewurde wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter desFachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.
Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach,schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer voncreditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Dascreditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelangeErfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. 