Finanzierung neuer Produktion bei Mifa endgültig gesichert

SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Der insolvente Fahrradbauer Mifa in Sangerhausen kann eine dringende Bestellung von Teilen für die Fertigung auslösen.



Der vorläufige Gläubigerausschuss der Firma und das Insolvenzgericht stimmten einem entsprechenden Finanzierungskonzept und Darlehensvertrag zu. Die Produktion könne "in einigen Wochen" wieder laufen, teilte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters der Mifa-Bike GmbH, Lucas Flöther, am Mittwoch mit. Flöther hatte mit der Eigentümerfamilie von Nathusius einen Vertrag über die Gewährung eines Massedarlehens für das Unternehmen geschlossen.

Mifa hatte Anfang des Jahres zum zweiten Mal binnen knapp zwei Jahren Insolvenz anmelden müssen. Ein früheres Finanzierungskonzept war kurzfristig geplatzt und sorgte dafür, dass die Produktion nicht wie geplant noch im Januar wieder hochgefahren werden konnte. Die Löhne der 520 Mitarbeiter sind noch bis Ende Februar über das Insolvenzgeld gesichert.