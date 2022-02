Finanzierung.com beginnt Eigenkapitalfinanzierung und Börsengänge / André Will-Laudien verantwortet als Head of Equity Markets bei Finanzierung.com ab sofort alle Facetten der Eigenkapitalfinanzierung

München (ots) -Finanzierung.com, die führende innovative Mittelstands- und Immobilienfinanzierungsplattform erweitert ihr Leistungsportfolio um das immer wichtiger werdende Thema der Eigenkapitalfinanzierung.Im Zuge dieses strategischen Schrittes verstärkt André Will-Laudien, langjähriger Kapitalmarktexperte und Head of Research des Bankhauses Donner & Reuschel AG, das Team in der Löwengrube im Herzen Münchens.Der Diplom-Kaufmann Will-Laudien verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich Research und Eigenkapitalfinanzierung. Er absolvierte seine CEFA-Ausbildung im Jahr 2000 bei der DVFA in Frankfurt und begleitete in der Folgezeit über 20 Eigenkapitaltransaktionen beim Bankhaus Reuschel in München. In der Zeit von 2007 bis 2016 leitete er zuerst das Investmentcenter und später die Abteilung Research und Strategie. Er startete seine Karriere als Wertpapierberater bei der Dresdner Bank im Jahr 1995.André Will-Laudien zum neuen Geschäftsbereich: "Innerhalb unseres neuen Geschäftsbereichs für Eigenkapitalfinanzierung bzw. Equity Capital Markets, wollen wir Unternehmer und KMUs aktiv in der Eigenkapitalsuche unterstützen. Wir bieten dabei die gesamte Beratung rund um das Going und Being Public sowie alle Dienstleistungen auf dem Weg an die Börse. Wir verfügen über ein großes Netzwerk an Investoren und Dienstleistern für jede eigenkapitalrelevante Fragestellung. Darüber hinaus unterstützen wir in Nachfolgethemen, wenn es um die Suche geeigneter Wege der Übertragung oder des Exits geht. Damit schließen wir den Kreis der Unternehmensfinanzierung."Joachim Haedke, Geschäftsführer von Finanzierung.com, erläutert: "Finanzierung.com expandiert weiter. Mit unserem neuen Bereich der Eigenkapitalfinanzierung weiten wir unser Spektrum auf sämtliche Themen der Vorbereitung eines Börsengangs aus. Wir freuen uns, mit André Will-Laudien einen erfahrenen Kapitalmarktexperten zu gewinnen. Für unseren wachsenden Kundenkreis bedeutet das wiederum einen Mehrgewinn an Expertise und Option."Über Finanzierung.com:Die Finanzierungsplattform Finanzierung.com gehört zu Deutschlands wichtigsten Finanzierungsberatern und -vermittlern für den Mittelstand. Das in München ansässige Unternehmen vermittelt innovative Mittelstands- und Immobilienfinanzierungen im gesamten DACH-Raum. Der Fokus liegt hier auf assetbasierten, bankenunabhängigen Finanzierungen, die Unternehmen auch in Krisensituation Zugang zu Liquidität bieten. Darüber hinaus wird Mezzanine-Kapital in diversen Formen strukturiert und auf das Fremdkapital abgestimmt. Einhergehend mit der Diversifizierung des Finanzierungsportfolios und der Etablierung neuer Finanzierungsformen wird im Rahmen der Beratung auf die strategische Verbesserung von Bilanzkennzahlen geachtet. So werden mittelfristig günstige Konditionen und einfache Bankenfinanzierungen wieder ermöglicht.Finanzierung.com wurde 2019, 2020 und 2021 vom unabhängigen Bewertungsportal BankingCheck zum besten Vermittler für Unternehmensfinanzierungen in Deutschland gewählt.Pressekontakt:Finanzierung.com GmbHwww.finanzierung.comTel.: 089 215 2953 10E-Mail: joachim.haedke@finanzierung.comOriginal-Content von: Finanzierung.com GmbH, übermittelt durch news aktuell