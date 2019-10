Finanzier Robert Szustkowski wird R-Six Team 2020 bei Rallye Dakar unterstützen

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Nach zweimaligem Absolvierender Rallye Dakar (2010 und 2012) will Motorsport-Enthusiast undPhilanthrop Robert Szustkowski eine weitere Herausforderung annehmenund seinem R-Six Team helfen, bei der Rallye Dakar 2020 inSaudi-Arabien anzutreten."Ich nehme die Teilnahme an der Rallye Dakar im nächsten Jahr sehrernst", bestätigt Szustkowski. Noch ist nicht bekannt, in welcherKlasse Szustkowskis Team antreten wird - leichte oder schwereFahrzeuge. Das R-Six Team wird in Kürze mit dem Training in einemWüstencamp beginnen, das derzeit für Marokko oder die VAE geplantist.Das R-Six Team ist ein einzigartiges Phänomen im polnischen und imweltweiten Sport. Gegründet und unterstützt von Robert Szustkowskiist die Crew seit vielen Jahren an Offroad-Rennen undMehrrumpf-Segelregatten beteiligt.Der berühmte polnische Rennfahrer Jarek Kazberuk ist dieGeheimwaffe des Teams. Kazberuk ist eine Legende: Reisender,Rallyefahrer, erfahrener Navigator, Segler ... und RobertSzustkowskis langjähriger Begleiter. Weitere wichtigePersönlichkeiten sind Robert Jan Szustkowski, Roberts Sohn, der 2016gemeinsam mit Kazberuk den dritten Platz in der FIA World CupT2-Kategorie belegte, und Albert Gryszczuk, der als Ingenieur undMechaniker für den Bau und die Wartung der Fahrzeuge des Teamsverantwortlich ist.Gryszczuk und Robin Szustkowski sind für den Bau des erstenpolnischen Offroad-Elektroautos verantwortlich, das Sokól 4x4 getauftwurde und auf dem britischen Land Rover Defender basiert. Der Wagenhat die entsprechenden Tests erfolgreich bestanden und wirdvoraussichtlich 2021 bei der Desert Endurance Rallye ins Rennengehen.Das R-Six Team hat in den letzten Jahren eine Reihe von Preisengewonnen und zweimal die Rallye Dakar absolviert - 2010 in einemMitsubishi Pajero, und 2012 in einem Unimog-Truck. RobertSzustkowskis größter Rennerfolg war jedoch der Sieg im letztjährigenAfrica Eco Race (T2-Klasse), ein Rennen, das laut Meinung vonExperten mit der Rallye Dakar gleichziehen kann...Das R-Six Team ist auch bei Segelwettbewerben erfolgreich. In denletzten Jahren konzentrierte sich Szustkowski auf den Wassersport -er ist eine der anerkanntesten polnischen Multihull-Segler. Das R-SixTeam hat bei mehr als 10 prestigeträchtigen Segelbootrennen rund umden Globus einen Podiumsplatz erobert. Es gewann 2016 den MultihullCup und hat die Antigua Sailing Week 2017, 2018 und 2019 gewonnen.Das Team war außerdem bei der Heineken Regatta, Les Voiles de St.Barth, Caribbean RORC 600 und Fastnet Race unter den Top 3 zu finden.Das R-Six Team setzt sich außerdem für gemeinnützige Zwecke ein.In Partnerschaft mit Caritas Polska spendet das Team, wenn es inafrikanischen oder südamerikanischen Ländern unterwegs ist,medizinische Gerätschaften oder Computer an lokale Schulen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1008635/Africa_Eco_Race.jpgPressekontakt:Robert NiczewskiTel (+48)500-020-142Original-Content von: R-Six Team, übermittelt durch news aktuell