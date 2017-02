Finanzielle Unterstützung für Freilandbetriebe aufgrund gesetzlicher Stallpflicht / REWE Group schafft Übergangslösung für Legehennenhalter wegen Vogelgrippe

Köln (ots) - Die REWE Group setzt ein klares Zeichen und zeigtsich solidarisch mit den Geflügelhaltern in Deutschland. DasUnternehmen zahlt den Freilandbetrieben für Eier, die aufgrund derVogelgrippe derzeit als Bodenhaltungseier deklariert werden müssen,den gleichen Preis wie für Freilandeier. Diese ergänzen alsAlternativartikel "Bodenhaltung mit Wintergartenauslauf" dasbisherige Sortiment bei REWE und PENNY. Auch wenn die Vogelgrippekein unmittelbares gesundheitliches Risiko für Menschen darstellt,müssen sämtliche Maßnahmen getroffen werden, um größtmöglicheSicherheit der Produkte zu gewährleisten und die Ausbreitung derVogelgrippe zu verhindern. Deshalb besteht bereits seit einigenWochen in vielen Bundesländern eine behördlich angeordneteStallpflicht für Geflügel. Ist das Geflügel mehr als zwölf Wochen imStall, dürfen Eier nach der aktuellen gesetzlichen Lage nicht mehrals Freiland verkauft werden. Vielen Landwirten droht nun einfinanzieller Schaden, der in einzelnen Fällen existenzgefährdend seinkann.Mit der Übergangslösung bietet die REWE Group ihren Lieferanteneine Möglichkeit zur Vermarktung der betroffenen Produkte undverhindert dadurch finanzielle Einbußen.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro. Zu denVertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie dieBaumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen dieBio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go),das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier'sWeltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tourssowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee und PrimaSol und der Direktveranstalterclevertours.com.Für Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050; Fax: 0221-138898, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell