Finanzielle Unabhängigkeit bleibt größter Lebenstraum der Best Ager

Hamburg (ots) -Was sind die größten Lebensträume im Alter? Dieser Frage geht eine repräsentative Studie des Teilverkauf-Anbieters Engel & Völkers LiquidHome nach, für die nun bereits zum zweiten Mal 1.500 Menschen ab 50 Jahren in Deutschland befragt wurden. Das Ergebnis: Wie schon im Vorjahr steht finanzielle Unabhängigkeit ganz oben auf der Wunschliste und schlägt damit sogar geistige und körperliche Gesundheit. Nicht einmal jeder Zehnte träumt hingegen davon, im Alter auszuwandern oder etwas Neues zu lernen.Mehr Frauen als Männer wünschen sich finanzielle FreiheitFür Frauen scheint das Thema Finanzen im Alter einen höheren Stellenwert zu haben als für Männer: 65 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen träumen von finanzieller Unabhängigkeit, während dies bei den Männern lediglich 59 Prozent angeben. "Möglicherweise zeigt sich hier, dass Finanzen und Vorsorge zumindest in älteren Generationen eher Angelegenheiten sind, um die sich die Männer kümmern. Frauen haben zudem oftmals weniger verdient und entsprechend auch eine geringere Rente", sagt Christian Kuppig, Geschäftsführer bei Engel & Völkers LiquidHome.Unterschiede gibt es auch je nach Bundesland. So ist in Hessen (75 Prozent), Schleswig-Holstein (71 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (je 68 Prozent) der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit im Alter am größten. Schlusslichter sind Baden-Württemberg und Brandenburg (je 53 Prozent), Berlin (52 Prozent) und Bremen (51 Prozent).Gesundheit und das Zuhause sind zentrale ThemenEin wichtiges Thema im Alter ist auch die Gesundheit mit all ihren Facetten. Geistig gesund und fit zu bleiben, wünschen sich 59 Prozent der Befragten. Allgemein gesund zu bleiben im hohen Alter ist für 56 Prozent einer der drei größten Lebensträume. Vier von zehn Umfrageteilnehmern träumen davon, bei Pflegebedürftigkeit weiterhin ein gutes Leben führen zu können und mehr als jeder Dritte möchte auch als betagter Mensch körperlich fit sein.Das Zuhause hat ebenfalls einen hohen Stellenwert unter den Lebensträumen im Alter. "Mehr als jeder Vierte möchte im Alter in der gewohnten Umgebung wohnen bleiben", so Kuppig zu den Ergebnissen der Studie. Von den befragten Frauen geben dies sogar 31 Prozent an; bei den Männern sind es immerhin 24 Prozent. Die Bindung an das Zuhause verstärkt sich, wenn man Eigentümer der Immobilie ist, die man bewohnt. So ist es jedem vierten Mieter wichtig, im Alter in seiner gewohnten Umgebung wohnen bleiben zu können - bei den Eigentümern gibt es fast jeder dritte an. "Ein Viertel der befragten Eigentümer hegt zudem den Wunsch, seine Immobilie im Alter zu renovieren oder umzubauen", erläutert Kuppig. "Oftmals erfüllen gerade ältere Häuser oder Wohnungen nicht die aktuellen Standards in Sachen Barrierefreiheit oder aber auch Energieeffizienz. Eine kostspielige Sanierung kann zum Beispiel über den Teilverkauf finanziert werden."Materielle Lebensträume über einen Teilverkauf finanzierenBei einem Immobilien-Teilverkauf veräußern Eigentümer bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie, können diese aber weiterhin zu 100 Prozent wie gewohnt nutzen. Als wirtschaftlicher Eigentümer treffen sie alle Entscheidungen, die die Immobilie betreffen, selbst. Für die Nutzung des verkauften Anteils, der übrigens auch wieder zurück erworben werden kann, wird eine monatliche Nutzungsgebühr analog einer anteiligen Miete fällig. Steht bereits vor dem Teilverkauf fest, dass die Summe für Sanierungen verwendet werden soll, so werden diese wertsteigernden Maßnahmen bei der gutachterlichen Wertermittlung für die Immobilie bereits berücksichtigt. "Diese Investitionen kommen also zu 100 Prozent dem bisherigen Eigentümer zugute", erklärt Kuppig.Natürlich können mit einem Teilverkauf aber auch alle anderen materiellen Lebensträume erfüllt werden. Eigentümer erhalten über diese Form der Immobilienverrentung ganz flexibel Liquidität aus ihrer Immobilie - und können dadurch über ihr potenziell größtes Vermögen verfügen.Über die Umfrage:Die repräsentative Studie "Lebensträume im Alter" wurde im Februar 2022 unter 1.500 Menschen im Alter ab 50 Jahren im Auftrag von Engel & Völkers LiquidHome durchgeführt. Die Befragung erfolgte bundesweit über das Online-Tool Toluna.Über Engel & Völkers LiquidHome:Die EV LiquidHome GmbH, ein Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet ein Modell der Immobilienverrentung, das den Kunden Liquidität, Eigenständigkeit und Flexibilität im Alter gewährleistet. Durch den Teilverkauf von bis zu 50 Prozent ihres Eigenheims erhalten sie zusätzliche finanzielle Freiheit, haben aber das volle Nutzungsrecht und können eigenständig über Umbau, Renovierungen sowie Sanierungen der Immobilie entscheiden. Es besteht jederzeit ein Rückkaufsrecht, auch für die Erben. Der Teilverkauf ist ab 100.000 Euro Ankaufswert möglich, wobei die Obergrenze bei 50 Prozent des Immobilienwertes liegt. Je nach Höhe und Wert des verkauften Anteils zahlt der Kunde eine monatliche Nutzungsgebühr (anteilige Miete), die auch in der Höhe zeitlich fixiert sein kann. Der Immobilienteilverkauf grenzt sich damit deutlich von den Optionen Nießbrauch und Leibrente ab. www.ev-liquidhome.de