Finanzielle Lage wichtiger als Wunschvorstellungen - Persönliche Situation als Basis für weitere Planung

Hamburg (ots) - Ist die Entscheidung für den Kauf einer eigenenImmobilie gefallen, stehen viele der zukünftigen Eigentümer vor derFrage: Wie soll das Haus aussehen? Muss es zwingend einalleinstehendes Gebäude mit großem Garten, Keller und Doppelgaragesein? Oder reicht vielleicht auch eine Dreizimmer-Wohnung? Doch vielgravierender als die Frage nach der Gestaltung des Traumhauses sinddie eigenen finanziellen Möglichkeiten. "Kreditnehmer dürfen sichnicht von den langgehegten Fantasien und Vorstellungen verleitenlassen und sollten stets die finanzielle Ausgangslage im Blickbehalten. Anderenfalls drohen sehr kostspielige Konsequenzen",erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). "Nurwer zu hundert Prozent das Potential der eigenen Mittel kennt,handelt mit genügend Weitsicht", ergänzt Scharfenorth. Baufi24erläutert, warum die Sondertilgungen, das Eigenkapital und dertatsächlich verfügbare monatliche Betrag ausschlaggebend für dieRealisierung des Wunsches nach den eigenen vier Wänden sind.Eigenkapitel und monatliche Belastung beachtenLieber einen festen Betrag im Monat für das eigene Haus als dieselbe Summe für die Miete ausgeben. So denken Viele und entscheidensich bei den momentan historisch niedrigen Zinsen teils überstürztfür eine Baufinanzierung, vergessen dabei jedoch oft die damitverbundenen Nebenkosten oder regelmäßige Ausgaben für Reparaturen undAusbesserungen. "Um wirklich sicher zu gehen, ob das Vorhaben auch zustemmen ist, sollten sich Bauinteressierte erst einmal klar machen,wie viel Geld sie dafür monatlich überhaupt zur Verfügung haben",weiß Scharfenorth. Am besten eignet sich dafür das Führen einesäußerst detaillierten Haushaltsbuchs mit allen monatlichen Ausgaben.Dies stellt eine vernünftige Ausgangsbasis für die weitere Planungdar. Speziell das Eigenkapital spielt bei der Kreditvergabe eineentscheidende Rolle. Denn je niedriger dieser Betrag ausfällt, destokritischer beäugt die jeweilige Bank das Vorhaben. Der Budgetrechnervon Baufi24 informiert Interessierte neben dem maximal finanzierbarenKaufpreis über die Höhe der zu erwartenden Nebenkosten:https://www.baufi24.de/budgetrechner/.Erst planen, dann handelnDer durchaus wahrscheinliche Anstieg der Bauzinsen in den nächstenJahren könnte ein zu knapp kalkuliertes Bauvorhaben spätestens beider Anschlussfinanzierung ins Wanken bringen. Insbesondere dieaktuelle familiäre Situation oder beispielsweise der mittelfristigeKinderwunsch dürfen bei der Auswahl und dementsprechend der Größe desHauses nicht vernachlässigt werden. Auch die Sondertilgung ist vonimmenser Bedeutung, wollen Immobilienbesitzer insgesamt wenigerZinsen bezahlen und die Finanzierung so schneller und günstigerabschließen. Neben genauer Planung profitieren Häuslebauer zusätzlichdurch eine professionelle Beratung. "Die Experten-Sicht von außenschärft die Einschätzung des eigenen Finanzierungsprofils", erklärtScharfenorth. "So erhalten zukünftige Immobilienbesitzer im bestenFall die Zahlen und somit den konkreten Handlungsspielraum, von demsie ausgehend entscheiden können, welche Immobilie überhaupt in Fragekommt", ergänzt Scharfenorth. Interessierte, die sich bereits imVorfeld informieren möchten, erstellen mit demBaufinanzierungsrechner nutzerfreundlich und unkompliziert dieRahmenbedingungen für die eigene Baufinanzierung:http://ots.de/XcnNAL