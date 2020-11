Finanzielle Freiheit als Unternehmer – November 2020

Finanzielle Freiheit als Unternehmer erfordert Ausdauer und die Kraft, auch bei Rückschlägen weiter zu machen. Den Beweis hierfür liefert Aaron, bekannter unter seinem YouTube Namen Homo Oeconomicus. Aarons unternehmerischer Werdegang verlief in den ersten Jahren alles andere als reibungslos. Was bei Aaron alles schief lief, bevor er aller Widrigkeiten zum Trotz schließlich doch erfolgreicher Unternehmer wurde, siehst du in unserem zweiteiligen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung