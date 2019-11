Finanzielle Freiheit - Wie passt das? / Finanzunternehmer Josip Heit (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der erfolgreiche Unternehmer Josip Heit wurde am 26. Dezember 1977 in Kroatiengeboren und wanderte 1990 mit seiner Familie nach Deutschland aus. Heit istUnternehmer in der Finanzbranche und hauptsächlich für die Karatbars und GSBGold Standard Banking tätig. Josip Heit gründete sein erstes Unternehmen in denspäten 1990er Jahren. Er spezialisierte sich damals zunächst auf den Import vonAutomobilen. 2008 stieg er in die Marmorgewinnung ein und weitete das Geschäftbald auch in den deutschen Raum aus. 2017 stieg er in die Hotellerie mit ein undkaufte 2 Hotels in Rumänien. Außerdem ließ er ein weiteres ein in Split, seinemHeimatort in Kroatien bauen. Im gleichen Jahr noch wurde er Partner beiKaratbars. Karatbars ist ein Unternehmen, welches sich auf den Verkauf kleinerEinheiten von Gold spezialisiert hat.Finanzielle Freiheit - Wie passt das?Wünschen Sie sich vielleicht auch finanzielle Freiheit? Eventuell nicht mehr soviel arbeiten müssen und trotzdem Geld verdienen. Viele Menschen streben danach,weil Sie sich erhoffen, dadurch ein sichereres und komfortableres Leben zuführen. Sie möchten nicht mehr für Geld arbeiten, sondern ganz ohne Ängste undKonsequenzen, eine gewisse Freiheit erlangen. Das Thema Zeit, ist wohl dergrößte Motivator, den die meisten haben. Finanzielle Freiheit ist heute auchtatsächlich gar nicht so weit entfernt, wie manch einer glaubt.Das Sie sich nur an Geschäften beteiligen sollten, wo mehr rauskommt, als dassSie hinein investieren müssen, ist nur ein wichtiger Finanztipp vonErfolgsunternehmer Josip Heit. Im folgenden Artikel möchten wir Ihnen einigeTipps und Kniffe mit an die Hand geben, um Ihren Start ins Unternehmerlebenwesentlich zu vereinfachen. Wenn Sie sich z.B. weitere Standbeine aufbauen undaus dem finanziellen Hamsterrad ausbrechen möchten, dann gibt es dazu heutzutageviele Möglichkeiten. Eine der klügsten ist allerdings wohl, lautErfolgsunternehmer Josip Heit, die Investition in Anlageobjekte, wie zumBeispiel "Gold". Wenn Sie in dem Bereich Erfolg haben wollen, dann können Siegar nicht früh genug damit anfangen, in digitale Währungen zu investieren.Heit, als erfolgreicher Unternehmer der Finanzbranche, weiß genau, welcheInvestitionen Sinn machen und welche nicht. Wichtig ist, dass Sie sich vorab aufjeden Fall viel finanzielles Wissen und finanzielle Intelligenz aneignen. Daswiederum erreichen Sie unter anderem, mit Fachzeitschriften und Büchern oderauch E-Books, zu den Themen: Anlageberatung, digitale Währungen, finanzielleFreiheit oder auch unternehmerisches Denken. So werden Sie ganz sicher baldfündig, wenn es darum geht, das perfekte Unternehmen zu finden, um z.B. indigitale Währungen zu investieren.Aber auch wenn Sie jedes Buch studiert haben und sich noch so gut auskennen,gilt: Behalten Sie Ihr Geld immer im Auge! Sie werden hier und da sicher malRisiken eingehen müssen, aber tun Sie finanzielle Schritte immer mit Bedacht.Pressekontakt:ImpressumAngaben gemäß § 5 TMG:Postanschrift:GSB Gold Standard Banking Corporation AGKönigsallee 6140215 DüsseldorfDeutschlandTelefon: +49.211.42471426E-Mail: info@gcc.agOriginal-Content von: GSB Gold Standard Banking Corporation AG, übermittelt durch news aktuell