Finanzielle Förderung für private Heizungsmodernisierer

Reinbek (ots) - Aktion von Stadtwerken, Geräteherstellern undBanken bis 31. Oktober 2019 - In Schleswig-Holstein wurden bereits630 Heizungen modernisiert - Neue Heizungsanlagen sparen bis zu 30Prozent EnergieDie "Raustauschwochen" zur Förderung der Energiewende gehen in dienächste Runde: Immobilienbesitzer können im Rahmen der Aktion nochbis zum 31. Oktober eine Förderung von bis zu 1.800 Euro für dieModernisierung oder Neuinstallation ihrer Gasheizung beantragen. DasGeld wird gemeinsam von zwölf schleswig-holsteinischen Stadtwerken,acht Geräteherstellern sowie Förderbanken wie der KfW gestellt.Im Rahmen der im März 2019 neu aufgelegten Aktion wurden in denvergangenen zwei Jahren bundesweit knapp 12.000 Heizungsanlagenausgetauscht, davon etwa 630 in Schleswig-Holstein. Die Fördersummebetrug insgesamt knapp 130.000 Euro. "Moderne Gasheizungen sindaufgrund ihren geringeren Emissionen nicht nur wesentlichumweltfreundlicher. Sie sparen im Vergleich zu alten Anlagen auch biszu 30 Prozent Energiekosten", sagt Roman Kaak, Geschäftsführer desVerbands der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft.200 Euro der jeweiligen Modernisierungsprämie übernehmen dieGerätehersteller. Einen individuell unterschiedlichen Förderbetragzahlen die beteiligten Stadt- und Gemeindewerke. Und der Rest wirdvon Förderbanken wie der KfW getragen. Die genaue Höhe derstaatlichen Unterstützung richtet sich nach den aktuell verfügbarenProgrammen und beispielsweise nach dem Alter der auszutauschendenHeizung.Die Beantragung der Förderung ist denkbar einfach und erfolgt inder Regel direkt über die beteiligten Stadtwerke. Diese übernehmenauf Wunsch auch die Abwicklung zur Beantragung und Auszahlung desKfW-Zuschusses. An der Aktion beteiligen sich in Schleswig-Holstein:- Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg- e-werk Sachsenwald- Gemeindewerke Halstenbek- Schleswiger Stadtwerke- Stadtwerke Elmshorn- Stadtwerke Eutin- Stadtwerke Heide- Stadtwerke Husum- Stadtwerke Norderstedt- Stadtwerke Nortorf- Stadtwerke Pinneberg- Stadtwerke Rendsburg- Stadtwerke Tornesch- Versorgungsbetriebe Elbe- ZVO EnergieMehr Informationen: www.raustauschwochen.dePressekontakt:Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschafte.V. - VSHEWRoman KaakTel.: (040) 727 373-92Mobil: (0170) 288 945 8E-Mail: kaak@vshew.deHomepage: www.vshew.deOriginal-Content von: Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW, übermittelt durch news aktuell