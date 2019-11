Finanzielle Einbußen durch zu wenig Wissen bei Datenanalysen erwartet - sind CDOs die Lösung? (FOTO)

Nürnberg (ots) -Daten werden als das wichtigste Kapital eines Unternehmensbewertet / CDOs können entscheidende Rolle bei der Sicherung vonGeschäftsstrategien spielenDaten sind zu einer wichtigen Währung für Unternehmen geworden. Doch das reineSammeln von Daten bietet ohne die richtigen Analysen und das Ableiten relevanterErkenntnisse keinen Mehrwert. Eine aktuelle Umfrage von Exasol zeigt, dass 77Prozent der Führungskräfte, die eine wichtige Beteiligung anIT-Entscheidungsprozessen haben, Daten heutzutage als das wertvollste Kapitalihres Unternehmens bewerten. Jedoch geben gleichzeitig 72 Prozent an, dass sienegative Auswirkungen auf die finanziellen Leistungen von Unternehmenbefürchten, wenn nicht ausreichend Wissen vorhanden ist, um aus Datenanalysenechte Erkenntnisse zu gewinnen. Die Exasol AG (http://www.exasol.com/de/),Hersteller einer In-Memory-Analytics-Datenbank aus Nürnberg, hat die Studiegemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut YouGov unter 1.000 IT-Führungskräftenaus 13 Branchen in Deutschland, Großbritannien und den USA durchgeführt."Durch unsere Befragung wurde klar, dass die effektive Nutzung von Daten nichtnur für das Wachstum, sondern auch für den Fortbestand eines Unternehmensunerlässlich ist. Generell ist der Mensch immer noch das Herzstück eines jedenUnternehmens - auch bei Exasol. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass Daten zueinem Schlüsselfaktor geworden sind", erklärt Aaron Auld, CEO von Exasol undergänzt: "Wir nehmen allerdings nach wie vor wahr, dass viele Unternehmen mitalten Datensystemen kämpfen und keine klare Datenstrategie haben. Hier hat essich bewährt, die Rolle eines Chief Data Officer zu etablieren. Diese Positionstellt sicher, dass Daten optimal für Geschäftsentscheidungen,Differenzierungsmerkmale und finanzielles Wachstum genutzt werden."Ein Chief Data Officer (CDO) vermittelt zwischen der technischen Infrastrukturund der Verwendung der Daten, um das nötige Verständnis im Unternehmen zuschaffen. Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass in der Praxis erst 24Prozent der CDOs für die übergreifende Datenstrategie des Unternehmensverantwortlich sind. Die Oberhand haben aktuell noch CIOs (49 Prozent) oder CEOs(36 Prozent). CDOs sind in der Regel für ein breites Themenspektrumverantwortlich. Nicht nur die Bereiche Datenmanagement, Analytik und Ethikzählen zu ihren Aufgaben. Sie kümmern sich auch darum, weitreichende Aspekteeiner Organisation durch Datennutzung zu verbessern, indem beispielsweiseDatensilos aufgelöst und Daten vernetzt genutzt werden.Bei der Frage nach dem Mehrwert von aufgelösten Datensilos sind sich dieBefragten jedoch auch noch uneinig: So stimmt rund jeder zweite Befragte derAussage zu, dass Unternehmen ohne Silos einen besseren Service für ihre Kundensicherstellen oder sich Möglichkeiten zur Kostensenkung identifizieren lassen.Jedoch sind auch erst bei 36 Prozent der befragten Unternehmen alle Datenablagenkomplett vernetzt. Die Hauptgründe für das Arbeiten in Datensilos sindUnternehmens- und Prozessherausforderungen (61 Prozent), technischeEinschränkungen (46 Prozent) sowie auch fehlende Ressourcen (33 Prozent)."Ein CDO kann die Vernetzung vorantreiben und die notwendigen Fähigkeiten undPriorisierungen sicherstellen. Unternehmen ohne strategische Job-Positionen imDatenbereich haben es oftmals schwerer, Erkenntnisse aus ihren Daten zugewinnen", so Auld weiter. "Da ein CDO Einblicke in fast alleUnternehmensbereiche hat, können Strategien und Infrastrukturen entwickeltwerden, die es jeder Abteilung ermöglichen, auf relevante Datenerkenntnissezuzugreifen. Die Aufgaben eines CDOs, das Geschäft intrinsisch zu verstehen unddie Zukunft des Unternehmens zu planen, qualifizieren diese Personen sogar alsidealen Kandidaten für einen zukünftigen CEO."Über die StudieIm Auftrag der Exasol AG befragte das unabhängige Markforschungsinstitut YouGov977 Senior Entscheidungsträger in mittelständischen und großen Unternehmen desprivaten Sektors aus rund 13 Branchen, die eine wichtige Beteiligung anEntscheidungsprozessen oder Einfluss auf die IT haben, in Deutschland,Großbritannien und den USA. Insgesamt 319 der Befragten stammen aus Deutschlandund beantworteten in einer Online-Erhebung Fragen zur Datenstrategie ihresUnternehmens.Die Ergebnisse der Studie und weitere Meinungen von Experten aus der Branchewerden in Exasols neuem eBook präsentiert: Vom CDO zum CEO: Warum Ihr FachwissenSie zum Future Business Leader macht.(http://ots.de/RdWkFO)Über die Exasol AGExasol bietet eine leistungsstarke und hoch performanteIn-Memory-Analytics-Datenbank, die Unternehmen darin unterstützt, die Art undWeise, wie sie mit Daten arbeiten, zu verändern. Dank ihrer Geschwindigkeit,Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht sie die Umsetzung von langfristigenDatenstrategien im Unternehmen. Original-Content von: Exasol AG, übermittelt durch news aktuell