Finanziell frei werden? Warum du hier vielleicht auf Warren Buffetts 20 Jahre alten Rat hören solltest!

Möchtest du finanziell frei werden? Fall ja, dann habe ich zunächst eine gute Nachricht für dich: Wenn du früh anfängst, diszipliniert bleibst und auch nicht die Reißleine ziehst, wenn es schwierig wird, könntest du es schaffen. Gängige Rechenbeispiele beim Investieren zeigen schließlich, dass es klappen kann.

Auch Warren Buffett kann dir bei dem Ziel, finanziell frei zu werden, behilflich sein. Ja, möglicherweise sogar ein Ratschlag, den das Orakel von Omaha vor dem Jahrtausendwechsel verkündet hat. Welcher das ist? Und warum es heute noch einfacher ist, diesem Rat zu folgen? Das soll uns jetzt etwas näher beschäftigen.

Finanziell frei? Der Warren-Buffett-Rat!

Warren Buffett hat im Rahmen vieler Zitate das erfolgreiche Investieren geprägt. Und damit auch einen Personenkult um sich selbst geschaffen. Wobei es Wort und Witz gleichermaßen sind, die viele Zitate zu Klassikern machen. Allerdings, und das ist für mich das Bemerkenswerteste: Warren Buffett empfiehlt seinen Fans, ihm lieber nicht zu folgen.

Noch vor dem Jahrtausendwechsel hat Warren Buffett vielen Investoren empfohlen, dass ein passiver Ansatz für die meisten die beste Möglichkeit zum Vermögensaufbau sei. Viele würden nicht die Zeit besitzen, erfolgreich und marktschlagend zu investieren. Einige vielleicht auch nicht das Interesse oder aber nicht das Talent. Bei einem kostengünstigen Indexfonds ist all das jedoch nebensächlich. Als passiver Investor kann man hiermit langfristig von der breiten Entwicklung der Märkte profitieren und vermögend werden. Oder aber finanziell frei.

Glücklicherweise erlebt der ETF-Markt heute einen Boom und viele ETF-Anbieter unterbieten sich derzeit bei den Konditionen für Indexfonds. Doch hat Warren Buffett auch hier einen konkreten Rat: Ein kostengünstiger Indexfonds auf den S&P 500 ist seiner Ansicht nach eine der besten Möglichkeiten. Historisch gesehen kam dieser Index immerhin auf eine Rendite von knapp über 9 % pro Jahr.

Mit ETFs finanziell frei werden: Viele Vorteile!

Wer außerdem mit ETFs, kostengünstigen Indexfonds und Warren Buffetts Rat finanziell frei werden möchte, der kann sich dabei auf viele Vorteile berufen. Grundsätzlich ist ein solcher Ansatz beispielsweise sehr aufwandsarm möglich. Ja, auch kostengünstige oder sogar kostenlose Sparplanausführungen sind bei diesen Indexfonds möglich. Allerdings ist das nicht alles.

Gleichzeitig wird man als ETF-Investor niemals fürchten müssen, hinter dem Markt zu bleiben. Beispielsweise, weil man die falschen Aktien auswählt. Nein, mit Warren Buffetts Rat wird man dem breiten Markt abzüglich einer häufig sehr geringen Gebühr folgen können. Wie gesagt: Historisch gesehen hätte das zu Renditen von 9 % pro Jahr geführt.

Wer diesem Buffett-Rat über einen Zeitraum von 40 Jahren folgt, der könnte bei einem Einsatz von 500 Euro pro Monat möglicherweise sogar ein Vermögen von über 2 Mio. Euro aufbauen. Selbst wenn du nicht mehr so viel Zeit hast, so zeigt dieses Rechenbeispiel, dass finanziell frei zu werden mit kostengünstigen Indexfonds möglich ist.

Folge dem Orakel von Omaha …

Hast du wenig Zeit, wenig Lust auf Aktien und möchtest deinen Vermögensaufbau möglichst stressfrei angehen? Falls ja, dann können ETFs und kostengünstige Indexfonds eine attraktive Option oder ein solider Kompromiss sein. Sogar finanziell frei zu werden kann möglich sein. Wobei das vor allem an der Zeit und deinem Mitteleinsatz liegen dürfte.

