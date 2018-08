Finanzgericht Baden-Württemberg bestätigt Anwendbarkeit des Mindestlohngesetzes (MiLoG) auf im Ausland ansässige Transportunternehmen und ihre Arbeitnehmer.

Bonn (ots) - Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat am 22.08.2018(11 K 544/16 und 11 K 2644/16) entschieden, dass das deutsche MiLoGauch auf ausländische Transportunternehmen und ihre nur kurzfristigin Deutschland eingesetzten Fahrer anwendbar ist. In zweigleichgelagerten Fällen hatten sich die ausländischenTransportunternehmen jeweils gegen die Prüfungsverfügung desHauptzollamtes Stuttgart gewandt, mit der Unterlagen angefordertwurden, die die Zahlung des Mindestlohnes für die Tätigkeit inDeutschland belegen sollten. Hiergegen hatten die beiden Unternehmenvor dem Finanzgericht Baden-Württemberg insbesondere mit derBegründung, die Anwendung des MiLoG sei nicht mit Europarechtvereinbar, Klage erhoben. In seinen Urteilsbegründungen hat sich dasFinanzgericht Baden-Württemberg eingehend mit den europarechtlichenFragen auseinandergesetzt und schließlich die Rechtmäßigkeit derMindestlohnprüfungen der Zollverwaltung im internationalenVerkehrssektor bestätigt. Die Revision wurde zugelassen.Pressekontakt:GeneralzolldirektionTanja SchreiberTelefon: 0221/22255-3080pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell