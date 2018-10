Finanzfirma Blackrock will weiter mit Friedrich Merz zusammenarbeiten

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-Vermögensverwalter Blackrock ist Spekulationen über eine bevorstehende Trennung von CDU-Politiker Friedrich Merz wegen dessen Kandidatur für den Parteivorsitz entgegengetreten.



"Er bleibt Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock in Deutschland", teilte Konzernchef Larry Fink am Mittwoch mit. Die Beziehung zu Merz sei weiterhin hervorragend. "Wenn er nicht Vorsitzender der CDU wird, würden wir es sehr begrüßen, wenn er weiterhin mit Blackrock zusammenarbeitet."

Zuvor hatte "Spiegel Online" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, dass Merz Blackrock mit seiner Kandidatur überrascht habe und die Firma ihn nun loswerden wolle./hbr/DP/nas