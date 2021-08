Finanzen gemeinsam verwalten - C24 Bank führt gemeinsame Konten ein

München (ots) -- C24-Kund*innen können jetzt Hauptkonto oder PocketPLUS mit anderen teilen- Im Smartkonto mit einer anderen Person, im Maxkonto mit unbegrenzt vielen Personen teilen- Vorhandene C24 Mastercard einfach mit dem geteilten Konto verknüpfenMünchen (ots) - Die C24 Bank hat das gemeinsame Verwalten von Konten eingeführt. Wer ein Konto bei der C24 Bank hat, kann dieses jetzt einfach mit anderen C24-Kund*innen teilen und z. B. Kontostände prüfen oder Überweisungen ausführen. Die Funktion steht sowohl für das Hauptkonto als auch für PocketPLUS (Unterkonten inkl. eigener IBAN) zur Verfügung. Kontoinhaber*innen erteilen den eingeladenen Personen dafür eine Vollmacht für das betreffende Konto."C24-Kund*innen organisieren jetzt einfach ihre Finanzen gemeinsam mit Freund*innen oder Familie - sei es beispielsweise das Haushalts- oder Urlaubskonto", sagt Benjamin Brook, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank.Voraussetzung für die gemeinsame Nutzung ist, dass alle Teilnehmer*innen ein Konto bei der C24 Bank besitzen. Kund*innen mit dem kostenlosen Smartkonto teilen dieses mit einer weiteren Person gebührenfrei (für die Erstellung eines PocketPLUS fallen 2,90 Euro im Monat an). Im Pluskonto ist das Teilen des Hauptkontos oder eines PocketPLUS mit bis zu fünf Personen kostenfrei möglich. Im Maxkonto können unbegrenzt viele Teilnehmer*innen hinzugefügt werden.C24 Mastercard einfach mit dem geteilten Konto verknüpfenAb sofort können Kund*innen der C24 Bank ihre C24 Mastercard flexibel mit unterschiedlichen Konten oder Pockets verknüpfen. Dies gilt auch für Besitzer*innen und Teilnehmer*innen eines geteilten Kontos. Zahlungen mit der C24 Mastercard gehen dann direkt vom gewählten Konto ab. So bezahlen Nutzer*innen beispielsweise Einkäufe direkt vom gemeinsamen Haushaltskonto, ohne das Geld vom eigenen Konto vorstrecken oder umbuchen zu müssen. Nach dem Einkauf kann die Karte dann einfach wieder mit dem Hauptkonto verknüpft werden.Über die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open Banking Plattform und bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell