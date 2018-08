Finanzdienstleister halten trotz Erfolgen nicht Schritt mit der Digitalisierung - im Kampf um die Kundenschnittstelle verlieren sie zunehmend den direkten Kontakt zu den Konsumenten (FOTO)

München (ots) -Die Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle sorgen für einestetig wachsende Kluft zwischen Bereitstellung und Vertrieb vonFinanzprodukten. Über digitale Plattformen erreichen Konkurrentenklassischer Banken bereits heute einen Großteil von deren Kundschaft.In Zukunft könnten sie den Konsumenten in noch größerem StilLeistungen verkaufen. Dies verlangt von Retail-Banken strategischeGrundsatzentscheidungen: Sie stehen vor der Wahl, ob sie sich weiteran der Kundenschnittstelle positionieren und dafür selbst aktivPlattformen gestalten und nutzen oder in Zukunft primär alsProduktanbieter auftreten möchten. Wie der "Europäische RetailBanking Survey" von Roland Berger zeigt, zielen zwei Drittel derInstitute weiterhin auf eine Positionierung direkt an derKundenschnittstelle. Allerdings sind sie derzeit noch zu sehr damitbeschäftigt, ihr herkömmliches Geschäftsmodell zu digitalisieren: AlsInnovationstreiber sehen sich nur zwei Prozent der klassischenRetail-Banken."Den Retail-Banken ist es bisher nicht richtig gelungen, denAbstand auf die digitalen Vorreiterunternehmen zu verkürzen", sagtWolfgang Hach, Partner von Roland Berger. "Sie digitalisieren zwarihre bestehenden Geschäftsmodelle und Prozesse. Aber die Umsetzungtiefgreifender digitaler Innovationen steht noch am Anfang. DieBanken überlassen es somit derzeit oftmals anderen Spielern,insbesondere den großen Technologieanbietern und Fintechs, dieZukunft des Retail Banking zu gestalten."Die digitale Plattformökonomie revolutioniert die FinanzbrancheDie Banken haben in den vergangenen Jahren ihre Prozessebeschleunigt: Konten lassen sich schneller eröffnen, Kreditekurzfristiger abschließen und auch komplexe Produkte wieBaufinanzierungen werden in deutlich kürzerer Zeit zur Verfügunggestellt. Dennoch: "Derzeit denken viele Institute noch zu sehr vonklassischen Produkten und Prozessen her", sagt Sebastian Steger,Partner von Roland Berger. "Für echte Innovation bleibt da zu häufigkein Raum."Ihr Defizit ist den Retail-Banken durchaus bewusst: Auf die Frageder Roland Berger-Experten nach den Innovationstreibern der Branchenennen nur zwei Prozent der Umfrageteilnehmer die klassischenRetail-Banken, 47 Prozent dagegen große Technologieanbieter. Auch alsTreiber für den Aufbau von Banking-Plattformen nennen die Befragtensich selbst erst an vierter Stelle (44%) nach den Tech-Giganten(80%), Direktbanken (68%) und Fintechs (65%). Dies passt nicht zumAnspruch einer Positionierung an der Kundenschnittstelle.Dabei drängt die Zeit, wie der Blick auf andere Branchen zeigt,die der Wandel in Richtung Plattformökonomie innerhalb kürzester Zeitumgekrempelt hat. So verkaufen zum Beispiel Fluggesellschaften heuteviele Flüge nicht mehr direkt, stattdessen läuft der Vertrieb sehrhäufig über Plattformen. Eine ähnlich schnelle Entwicklung ist in derFinanzindustrie bereits in vollem Gange. Insbesondere beiRetail-Produkten verfügen Plattformen bereits über signifikanteMarktanteile, die in Summe über 30 Prozent des Neugeschäfts ausmachen- mit schnell wachsender Tendenz.Nicht alle Banken können sich an der Kundenschnittstelleaufstellen Um den nötigen digitalen Aufholprozess, zielgerichtet zustarten, brauchen die Banken eine grundsätzliche Neuorientierung,auch der Kultur: "Viele der Akteure im Retail Banking sind in einerWelt groß geworden, in der sie sich nicht entscheiden mussten, obKundenzugang oder Produktangebot im Vordergrund stehen", sagt Steger."Doch die althergebrachte, möglichst universelle Aufstellung mitmaximaler Wertschöpfungsbreite und -tiefe funktioniert in der Weltder Plattformen nicht mehr." Retail-Banken sollten daher zunächsteine klare und realistische strategische Positionierung erarbeitenund entscheiden, wo ihr zukünftiger Fokus liegt: Kundenbeziehung,Produkt oder Technologie. Auch wenn 66 Prozent der Befragten sich ander Kundenschnittstelle positionieren wollen, warnt Steger: "Nichtjede Bank kann mit eigenen digitalen Angeboten oder gar einer eigenenPlattform erfolgreich sein, schon alleine deshalb, weil Plattformennur dann attraktiv sind, wenn viele Nutzer und Angebotezusammenkommen. Deshalb heißt es, genau zu ermitteln, in welchemBereich die eigenen Stärken liegen und das Geschäftsmodell daraufauszurichten."Wenn die grundsätzliche Entscheidung gefallen ist, sollten Bankenkonsequent die Umsetzung angehen und auch dafür zielgerichteteAnsätze wählen. "Dabei geht es nicht darum, das in jeder Hinsichtneue und allgemeingültige digitale Umsetzungsmodell festzuschreiben",sagt Hach. "Es gibt keinen "One-Size-Fits-All"-Ansatz für diedigitale Transformation." Entscheidend sei, eine klare Vision zuhaben und diese mit möglichst flexiblen Umsetzungsmodellen zukombinieren, begleitet durch die Einführung und kulturelleVerankerung von modernen Denk- und Arbeitsweisen in der Organisation.Gleichzeitig sollten die Banken innovative, digitale Lösungenzumindest teilweise von bestehenden technischen Infrastrukturen undSystemen entkoppeln. "Als Grundregel kann gelten: Je innovativer,disruptiver und ungewisser das erwartete Ergebnis, desto agiler undflexibler sollte der gewählte Ansatz sein", sagt Hach.Die Studie können Sie herunterladen unterwww.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. 