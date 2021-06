Finanzdienstleister Valuniq erweitert Beratungskompetenz durch Einstieg bei dem Datenschutz-Spezialisten Datenklar

Hilpoltstein (ots) -- Valuniq AG übernimmt Anteile an Datenklar GmbH- Ergänzung der Beratungskompetenz zugunsten der Kunden- Wachstum trotz KriseHilpoltstein (ots) - Der Finanzdienstleister Valuniq AG aus Hilpoltstein steigt beim Bayreuther Datenschutz-Spezialisten Datenklar GmbH ein. Mit diesem Schritt will der unabhängige, inhabergeführte Finanzdienstleister seine Kompetenz auf dem Feld von Datenschutz und IT-Sicherheit ausbauen. Die Mehrheit an der bisherigen Datenklar GmbH übernehmen die Valuniq AG und auch deren Vorstände Andreas Holub und Jörg Kintzel mit deren Holdinggesellschaften. Die bisherige Datenklar GmbH wird ab sofort Valuniq Datenklar GmbH heißen."Die Themen Datenschutz und IT-Security gewinnen krisenunabhängig immer mehr an Bedeutung, auch und gerade auf dem Feld der Finanzberatung. Umso wichtiger ist es, Kunden hier mit Erfahrung und Expertise zur Seite zu stehen. Die Kooperation mit Datenklar bildet deshalb die optimale Ergänzung zu unserem vorhandenen Beratungsnetzwerk", sagt Jörg Kintzel, Vorstand der Valuniq AG. Gerade die 2018 eingeführte Datenschutzgrundverordnung habe dafür gesorgt, dass zahlreiche Unternehmen Unterstützung bei der Installierung eines professionellen Datenschutzsystems bräuchten, weil sonst enorme Bußgelder drohten. "Deshalb ergänzt Datenklar unser Portfolio optimal", so Kintzel. Gerade der Ansatz von Datenklar, Kunden persönlich und individuell zu betreuen, habe Valuniq von einer langfristigen Partnerschaft überzeugt.Angesichts der wachsenden Zahl und der steigenden Qualität von Cyber-Angriffen erkennen immer mehr Unternehmen die Notwendigkeit, in ihre Sicherheitssysteme zu investieren, zumal die Schäden für Unternehmen existenzbedrohend sein können. "Um sich professionell zu schützen, brauchen Unternehmen Unterstützung von Spezialisten", sagt Jakob Schreiber, Geschäftsführer der Datenklar GmbH. "Wir bieten unseren Kunden eine schnelle, pragmatische und qualitativ hochwertige Beratung, um Datenpannen zu vermeiden und zugleich vor Cyber-Kriminellen geschützt zu sein", so Schreiber weiter.Beide Seiten wollen zukünftig von der Kompetenz des jeweils anderen profitieren. Gemeinsam kann den Kunden so ein noch breiteres Beratungsspektrum angeboten werden. "Für die Zukunft von Unternehmen sind nachhaltige Strategien und eine ganzheitliche Betrachtung der Unternehmenssituation notwendig. Das Thema Cyber-Sicherheit ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil dieses Ansatzes von Valuniq, den wir künftig mithilfe von Datenklar weiter vertiefen und stärken wollen", so Jörg Kintzel weiter.Auch wenn sich in der Corona-Krise viele Unternehmen bei Investitionen eher in Zurückhaltung übten, sahen beide Unternehmen jetzt den richtigen Zeitpunkt für den Zusammenschluss gekommen. "Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam und vor allem unsere Kunden von der Kooperation profitieren werden", so Jakob Schreiber. Gemeinsam streben beide Seiten nun weiteres Wachstum an.Über Valuniq AGDie 2005 als "IFB Innovative Finanzberatung GmbH" gegründete Valuniq AG ist einer der wenigen wirklich unabhängigen Finanzdienstleister im deutschen Markt und hat ihren Hauptsitz in Hilpoltstein. Zur Valuniq AG gehören die Valuniq Pension Consulting GmbH, die Valuniq Business Consulting GmbH, die Valuniq Investment Solutions GmbH und seit Juni 2021 die Valuniq Datenklar GmbH. Der Finanzdienstleister gestaltet und realisiert individuelle Finanzkonzepte für Privatpersonen und Unternehmen und betreut mehr als 25.000 Kunden. Dabei geht es ebenso um strategische Beratung wie auch um Deckungs- und Finanzierungskonzepte. Für das Unternehmen sind rund 80 Finanzberater tätig.Über Datenklar GmbHDie Datenklar GmbH wurde im Januar 2020 von Geschäftsführer Jakob Schreiber in Bayreuth gegründet. Das Unternehmen ist ein TÜV-zertifizierter Dienstleister für Datenschutz und IT-Security mit persönlicher Beratung. Die Leistungen der Datenklar GmbH umfassen die Bereiche Datenpannen-Management, Datenschutz, externer Datenschutzbeauftragter, Datenschutz-Management, Schulungen, Projektberatung u.v.m.Pressekontakt:Valuniq AGNina MülhensPressesprecherinT: 0176 22507174E: presse@valuniq.deI: www.valuniq.deOriginal-Content von: Valuniq AG, übermittelt durch news aktuell