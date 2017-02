Finanzdienstleister MLP legt in 2016 zu - 'Alles in allem zufrieden'

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

WIESLOCH (dpa-AFX) - Wegen guter Geschäfte im Vermögensmanagement und bei Sachversicherungen hat der Finanzdienstleister MLP in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) im vergangenen Jahr spürbar zugelegt.



Der Gesamterlös des Konzerns stieg um 10,1 Prozent auf 610,4 Millionen Euro (2015: 554,3 Mio Euro), wie MLP am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte demnach auf 35,1 Millionen Euro zu (2015: 30,7 Mio Euro). "Alles in allem sind wir angesichts der Marktbedingungen mit dem Geschäftsjahr zufrieden", sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg.

MLP mit rund 1800 Mitarbeitern und gut 1900 selbstständigen Beratern verdient sein Geld vor allem mit Provisionen aus Vermittlungen von Finanzdienstleistungen an Akademiker. "MLP hat 2016 mehr erreicht, als zu Beginn des Jahres zu erwarten war: Wir haben die Umsatzbasis weiter verbreitert und Marktanteile ausgebaut, die Neukundengewinnung beschleunigt und die Basis für strukturelle Kostensenkungen gelegt", meinte Schroeder-Wildberg./wo/DP/stb