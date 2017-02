Finanzdienstleister: EU-Direktive für Bezahldienste öffnet Zugang zu Bankkonten und Kundendaten - Wettbewerb verschärft sich (FOTO)

München (ots) -- Studie von Roland Berger: EU Payment Services Directive (PSD2)ist eine der strategisch wichtigsten Veränderungen im Bankwesen derletzten Jahre- Verordnung betrifft ab 2018 mehr als eine Milliarde Bankkonten inEuropa- Bis zu 40 Prozent des Gewinns der Banken steht auf dem Spiel- Verhältnis von Bank und Kunden wird neu definiertSeit Einführung des europaweit gültigen Überweisungsstandards SEPAim Jahr 2009 können Bankkunden Geldtransfers innerhalb der Eurozoneeinfacher und zu gleichen Kosten wie Inlandsüberweisungen tätigen.Auf diese erste Payment Services Directive (PSD) der EU folgt jetztdie zweite Stufe der Marktöffnung: Die neue Regulierung PSD2 soll2018 in Kraft treten und wird die Bankenbranche vor Herausforderungenstellen, die weit über den Zahlungsverkehr hinausgehen. Denn siesieht vor, dass die Geldinstitute Drittanbietern und anderenWettbewerbern Zugriff auf Konten und Daten ihrer Kunden ermöglichenmüssen. Was dies für Banken, Kunden und neue Dienstleister bedeutet,haben die Experten von Roland Berger in ihrer Studie "Successfullynavigating changes to payments regulations - Payment ServicesDirective 2: A strategic and technological challenge" untersucht."Mit PSD2 wird der Markt für Geldtransfer-Dienstleistungen weitergeöffnet", sagt Sebastian Steger, Partner von Roland Berger. "Damitwerden die Daten von über einer Milliarde Konten für weitere digitaleDienstleistungen zugänglich. Neue Anbieter werden noch umfassenderals bisher in den Markt drängen und das Geschäftsmodell deretablierten Dienstleister bedrohen - vor allem an derKundenschnittstelle. Nach unseren Prognosen könnte das dieetablierten Geldhäuser im Retail-Geschäft bis zu 40 Prozent ihresGewinns kosten." Vor diesem Hintergrund sollten sichFinanzdienstleister an die neuen Bedingungen anpassen undPSD2-Angebote zu zentralen Elementen ihrer Digitalstrategie machen.Aus für ein Quasi-Monopol der BankenIn einem offenen Markt wie der EU und in Zeiten fast grenzenloserOnline-Transaktionsmöglichkeiten ist es für Kunden vorteilhaft, Geldschnell und kostengünstig transferieren zu können sowie die eigenenFinanzdaten effizient verwalten und nutzen zu können. Mit dereuropäischen Regulierung PSD2 erhalten Bankkunden nun weitgehendeKontrolle über ihre Kontodaten: Sie erhalten zukünftig über eineinziges Portal Zugang zu allen ihren Bankkonten und könnenDrittanbietern Zahlungen in ihrem Auftrag ermöglichen. "Damitentstehen neue Chancen sowohl für Drittanbieter als auch für Banken,die ihren Auftritt und ihr Angebot im Finanzmarkt ausbauen wollen",prognostiziert Steger.PSD2: Risiko und Chance zugleichFür die etablierten Finanzinstitute bedeutet das Risiko und Chancezugleich, so Roland Berger-Partner Wolfgang Hach: "Wenn sie dasdisruptive Potenzial von PSD2 nicht erkennen und nur dieregulatorischen "Mindeststandards" erfüllen, riskieren sie, durchdigitale Wettbewerber in ihrer Kundenbeziehung deutlich geschwächt zuwerden." Umgekehrt könnten sie durch die neuen Rahmenbedingungen aberauch Kunden gewinnen und ihre Prozesse verbessern, etwa durchnutzerfreundliche Bezahlverfahren und digitale Ratings. Um dieseChancen zu nutzen kommt es darauf an, mit neuen Angeboten schnell anden Markt zu kommen. Denn erste Banken und neue Wettbewerberpositionieren sich bereits mit Lösungen und warten den offiziellenStartschuss von PSD2 gar nicht erst ab.Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Claudia RussoRoland BergerHead of Regional Marketing & CommunicationsGermany and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell