Finanzchef Ewald Burgener wird neuer Valiant-Chef

Bern (awp) - Valiant hat einen Nachfolger für Markus Gygax an der Führungsspitze bestimmt: Sein heutiger Stellvertreter und Finanzchef Ewald Burgener soll den Chefposten ab Mai 2019 übernehmen. Gygax wird dann an der nächsten Generalversammlung in den Verwaltungsrat wechseln.

Mit dem Wechsel geht aber keine Abkehr von der derzeit verfolgten Strategie einher. Im Gegenteil: "Wir werden die Expansionsstrategie fortsetzen und neue Geschäftsstellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten