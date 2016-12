Finanzcheck 2016/17: Tarife vergleichen und 5.000 Euro sparen

München (ots) -Versicherungen, Konten, Kredite, Strom-, Gas-, Internet- undMobilfunkanbieter vergleichen, Tarife wechseln und bei besserenKonditionen mehrere tausend Euro sparenDurch einen Wechsel der Anbieter bei wichtigen Versicherungen,Tarifen für Strom, Gas, Internet und Mobilfunk sowie den Vergleichvon Girokonten und der Ablösung von Dispokrediten spart ein Singledurchschnittlich 3.000 Euro, eine Familie sogar 5.000 Euro im Jahr.1)Wechseln Verbraucher immer vom teuersten in den günstigsten Tarif,sind Einsparungen von bis zu 7.000 Euro möglich. Kunden sollten beimWechsel neben dem Preis auf bedarfsgerechte Tarifleistungen achten.Ø Sparpotenzial durch Finanzcheck 2016/17sortiert nach Sparpotenzial Familiemax. SparpotenzialSingle/35-J. Familie/45-J.Kfz-Versicherung 339,90 EUR 862,18 EURGesetzliche Krankenversicherung 393,00 EUR 666,13 EURGas 201,93 EUR 620,87 EURStrom 234,26 EUR 504,22 EURRisikolebensversicherung 159,63 EUR 480,07 EURmobiles Telefonieren und Surfen 348,60 EUR 348,60 EURUmschuldung Dispo 336,24 EUR 336,24 EURRechtsschutzversicherung 126,05 EUR 270,74 EURInternet (DSL/Kabel) 261,31 EUR 261,31 EURZahnzusatzversicherung 344,54 EUR 231,17 EURHausratversicherung 106,10 EUR 213,68 EURmobile Datentarife 111,22 EUR 111,22 EURHundehaftpflichtversicherung 107,24 EUR 107,24 EURPrivathaftpflichtversicherung 93,95 EUR 105,40 EURGirokonto 59,88 EUR 59,88 EURGesamtersparnis 3.223,85 EUR 5.178,95 EURQuelle: CHECK24 (www.check24.de/; 089 - 24 24 123)Die private Haftpflichtversicherung (PHV) kommt für Schäden auf,die der Versicherte Dritten zufügt. Da diese Personenschäden schnellin die Millionen gehen können, sollte sich jeder durch eine PHVabsichern. Leistungsstarke Tarife gibt es für Singles bereits ab 38Euro im Jahr. Ein Vierpersonenhaushalt versichert sich ab 50 Euro imJahr.Hundehalter sollten zusätzlich eine Hundehaftpflichtversicherungabschließen. In Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein und Thüringen ist sie für alle Hunde gesetzlichvorgeschrieben, in weiteren Bundesländern für Kampfhundeverpflichtend. Den günstigsten Tarif mit einer Deckungssumme von fünfMio. Euro gibt es bereits ab 49 Euro im Jahr.Bei der Kfz-Versicherung sparen insbesondere Erstwechsler. Ein35-jähriger Single zahlt durch einen Wechsel in einen günstigenKaskotarif in einem Beispielprofil durchschnittlich 340 Euro weniger.Bei einem 45-jährigen Familienvater liegt das durchschnittlicheSparpotenzial in einem Beispielprofil bei 862 Euro.Eine Risikolebensversicherung sichert im Todesfall desVersicherungsnehmers Hinterbliebene finanziell ab. Ein 35-jährigerNichtraucher zahlt für einen Tarif mit guten Leistungen 134 Euro imJahr. Ein 45-Jähriger sichert seine Familie ab 350 Euro im Jahr ab.Raucht der Versicherungsnehmer, dann erhöht sich der Jahresbeitrag um147 Prozent (35-Jähriger) bzw. um 172 Prozent (45-Jähriger).Bei einer Rechtsschutzversicherung (Privat/Beruf/Verkehr) mitumfassenden Leistungen spart ein Single in einem Beispielprofildurchschnittlich 126 Euro, eine Familie 271 Euro im Jahr. Da vieleRechtsstreitigkeiten außergerichtlich im Rahmen einer Mediationgeklärt werden können, lohnt es sich, auf dieses Tarifmerkmal zuachten.Ein Großteil der Leistungen, die eine gesetzlicheKrankenversicherung erbringt, ist gesetzlich vorgeschrieben und beiallen Kassen gleich. Bei Beitrag und Zusatzleistungen gibt es aberdeutliche Unterschiede. Wechselte ein Arbeitnehmer mit einemjährlichen Bruttogehalt von 50.850 Euro (Beitragsbemessungsgrenze2016) von der teuersten in die günstigste bundesweit tätige Kasse,sparte er 666 Euro im Jahr 2016.Die gesetzlichen Krankenkassen tragen in der Regel nur einenBruchteil der Kosten für Zahnersatz oder andere zahnmedizinischeBehandlungen. Eine Zahnzusatzversicherung übernimmt bis zu 100Prozent der für die Behandlung anfallenden Kosten. Ein 35-jährigerSingle mit gesunden Zähnen zahlt für eine leistungsstarkeVersicherung 225 Euro im Jahr. Für einen 45-Jährigen mit bereitsbestehendem Zahnersatz kostet die Versicherung jährlich 385 Euro.Eine Hausratversicherung versichert alle beweglichen Gegenständeim Haushalt bei Einbruchdiebstahl sowie Schäden durch Brand oderLeitungswasser. Außerdem können optional Fahrräder gegen Diebstahlmitversichert werden. Ein leistungsstarker Tarif ist für eine 50Quadratmeter große Wohnung bereits ab 34 Euro jährlich erhältlich.Sollen Elementarschäden wie z. B. durch Hochwasser mitversichertwerden, sind 52 Euro fällig. Eine 100 Quadratmeter große Wohnungversichern Verbraucher zu den gleichen Konditionen ab 49 Euro ohnebzw. ab 79 Euro mit Elementarschutz. Da Versicherer bei derHausratversicherung Risiken postleitzahlengenau einschätzen, hatdiese großen Einfluss auf den Jahresbeitrag.Ein Vergleich der Stromanbieter in den 50 größten deutschenStädten zeigt, dass ein Vierpersonenhaushalt (5.000 kWh p. a.) durcheinen Wechsel aus der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter imSchnitt 504 Euro im Jahr spart. Ein Single-Haushalt (2.000 kWh p. a.)hat ein durchschnittliches Sparpotenzial von 234 Euro. Durch einenpreisgünstigen Gastarif spart eine Familie (20.000 kWh p. a.) 621Euro, ein Single (5.000 kWh p. a.) 202 Euro im Durchschnitt.Beim günstigsten DSL- bzw. Kabelanbieter kostet eineDoppelflatrate für Internet (mind. 16.000 kBit/s) und Telefonate insdeutsche Festnetz z. B. in Berlin effektiv 15 Euro im Monat (ØSparpotenzial 261 Euro p. a.). Vor Vertragsabschluss solltenVerbraucher auf CHECK24.de die Verfügbarkeit prüfen, um zu sehen,welcher Tarif am Wohnort tatsächlich erhältlich ist.Verbraucher, die sich keine Gedanken über Kosten beim mobilenTelefonieren und Surfen machen wollen, bekommen eine Allnet-Flatinkl. zwei Gigabyte Datenvolumen effektiv bereits ab acht Euro imMonat und sparen im Durchschnitt 349 Euro jährlich im Vergleich zumteuersten Tarif. Um den richtigen Tarif zu finden, ist die Analysedes eigenen Nutzungsverhaltens entscheidend.Der durchschnittliche Dispokredit bei deutschen Banken beträgt9,91 Prozent.2) Bei einer Kontoüberziehung von 3.000 Euro über 36Monate entstehen Dispokosten in Höhe von 459 Euro. Schließt derVerbraucher einen Ratenkredit mit der gleichen Laufzeit überCHECK24.de mit einem effektiven Zinssatz von 2,65 Prozent ab, fallenlediglich Kosten in Höhe von 113 Euro an - eine Ersparnis von 346Euro.Viele Direktbanken bieten kostenlose Girokonten mit niedrigemDispozins und kostenloser Geldabhebung an Fremdautomaten. Kundensparen mit einem kostenlosen Girokonto im Jahr bis zu 60 Euro anKontoführungsgebühren. Seit September 2016 ist der Wechsel des Kontosnoch einfacher: Der Gesetzgeber verpflichtet die Banken dazu, ihreKunden beim Kontowechsel zu unterstützen.1)Sparpotenzial für Erstwechsler aus dem Durchschnitt der fünfgünstigsten Tarife im Vergleich zum teuersten. Annahmen für diedurchschnittliche Gesamtersparnis: keine Selbstbeteiligung beiHundehaftpflicht, Risikolebensversicherung: Nichtraucher, GesetzlicheKrankenkasse: bundesweit tätig, Hausrat ohne Elementarschutz in 61440Oberursel, Strom und Gas durchschnittliches Sparpotenzial der 50größten Städte, DSL Vorwahlgebiet: Berlin (030), Mobilfunk:Standardnutzer, Daten-Flatrate: ein GB, Dispo: Durchschnittbundesweit. Tabellen mit Informationen zu den betrachtetenVersicherungen und Tarifen unter: http://ots.de/pOrFA2)Quelle: Finanztest (09/2016)Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produktekonsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparenmit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro.Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an denPrivatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.Aktualisierung am 30.12.2016 um 12:38 Uhr.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell