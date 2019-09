Finanzbildung für Deutschland: finanzbildung.de - Einladung für Partner

Starnberg (ots) - Mit "finanzbildung.de" geht nun ein thematisch umfassendesBildungsangebot, das in der Vergangenheit nur akkreditierten deutschen Schulenzugänglich war, online. Das Bildungsportal richtet sich an Jugendliche undErwachsene und wird ohne öffentliche Beauftragung, ohne störende Werbung undohne jeden Einfluss der Finanzwirtschaft betrieben. Es fördert zugleich inidealer Weise die gewünschte Digitalisierung des Unterrichts an Schulen."finanzbildung.de" ist ausschließlich der sachlich korrekten unddidaktisch verständlichen Wissensvermittlung verpflichtet. Die Autorenblicken auf jahrzehntelange universitäre und schulische Erfahrungenzurück und garantieren die Interessenunabhängigkeit.Prof. Dr. Gerhard Weibold: "Das bloße Klagen über das mangelndeFinanzwissen verbessert die Situation nicht. Wir machen nun Nägel mitKöpfen und erweitern unser seit zehn Jahren bewährtes Portalangebot umeine kostenfreie und eine kostenminimale Variante."Dipl.-Vw. Rudolf Mayländer: "Wir laden Regierungen,Bildungseinrichtungen, Stiftungen, Unternehmen, Vereine, Verbände,Banken, Versicherungen, Politiker, Verbraucher, etc. ein, sich an derdeutschlandweiten Initiative zu beteiligen und Jugendliche und Erwachsenefinanzfit zu machen."Inhalte: Es werden die wichtigsten Finanzthemen des Anlegens,Finanzierens und Versicherns, denen man im Leben begegnet, verständlicherklärt. Ziel sind Gespräche mit Banken, Versicherungen undFinanzberatern auf Augenhöhe.Methode: Die interaktive und multimediale Wissensvermittlung ist sowohlfür das Selbststudium im Internet ("E-Learning") als auch für den lehrer-oder trainerbegleiteten Unterricht ("Blended Learning") geeignet.Referenzen: Die Bildungsinhalte sind in Deutschland und in Österreich(auf finanzbildung.eu) seit über zehn Jahren verfügbar. Es liegenzahlreiche Statements namhafter Bildungseinrichtungen und Organisationenals Testimonials vor.Kosten: 24 Finanzthemen sind kostenfrei,für Upgrades auf 36 oder 48Finanzthemen fällt eine geringfügige Gebühr (3 Euro pro 12 Themen) an. Esgibt attraktive Testpakete, Mengenrabatte und Flatrates.Websites: www.finanzbildung.de und www.finanzbildung.com (Überblick)Referenzen: www.finanzbildung.de/testimonialsTeilnahme: www.finanzbildung.de/partnerPressekontakt:E-Mail: office@finanzbildung.comKontakt: Prof. Dr. Gerhard Weibold (+49 160 92069853), Dipl.-Vw.Rudolf Mayländer (+49 7161 13785)Original-Content von: financial education services GmbH, übermittelt durch news aktuell