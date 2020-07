Finanzausschuss-Sondersitzung zum Wirecard-Skandal geplant

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Finanzausschuss des Bundestages will in der kommenden Woche in einer Sondersitzung über den Wirecard-Skandal beraten. Die Obleute der Fraktionen strebten dies vorbehaltlich der Genehmigung durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) an, teilte Linken-Obmann Fabio De Masi am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der genaue Termin sei noch nicht final.

"Je nach Verfügbarkeit" sollen dem Linken-Politiker zufolge sowohl Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) eingeladen werden.

