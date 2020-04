Finanzaufsicht Bafin: Kredite nicht möglichst schnell durchwinken

BONN (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat die Banken gegen Kritik in Schutz genommen, sie würden Corona-Kredite an Unternehmen zu langsam auszahlen.



"Niemand, auch nicht die Politik, erwartet, dass die Banken nun überhaupt nicht mehr hingucken", sagte Bafin-Chef Felix Hufeld der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es sei keineswegs so, dass die Banken Kredite nun möglichst schnell durchwinken sollten. In dem Maße, wie eine Bank Kreditrisiken eingehe, müsse sie auch ein Mindestmaß an Prüfung vornehmen.

"Etwas anderes von der Finanzaufsicht zu erwarten, wäre etwa so, als ob Sie die Kirchen auffordern würden, den Glauben an Gott vorübergehend aus dem Glaubensbekenntnis zu streichen", sagte der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). "Ansonsten würden Sie im Übrigen die nächste Banken- und Finanzkrise todsicher programmieren." Viele Unternehmen hatten kritisiert, dass ihnen Beantragung und Auszahlung des Kreditprogramms der staatlichen Förderbank KfW zu lange dauere - die Hausbanken der Firmen spielen bei Prüfungen eine Schlüsselrolle. Banken und Sparkassen werden überrannt von Anfragen.

Hufeld befürchtet, dass einzelne Banken wegen der wahrscheinlichen Rezession infolge der Corona-Krise "kritischen Belastungsproben" ausgesetzt werden könnten. "Dass solch ein gewaltiger Schock, wie wir ihn jetzt erleben, auch schwere Beschädigungen nach sich ziehen wird, versteht sich leider von selbst." Die Gefahr einer systemischen Krise sehe er zwar nicht. "Das heißt aber nicht, dass wir schmerzfrei aus der Sache herauskommen." Welcher Banken aus seiner Sicht in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, sagte Hufeld nicht./bvi/DP/nas