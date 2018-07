Das Finanzamt zahlt bei der Geburtstagsfeier in der Firma mit

München. (ots) - In den meisten Firmen ist es üblich, dass einArbeitnehmer anlässlich seines Geburtstags für die Kollegen undVorgesetzen eine Verpflegung stellt. Ob selbstgebackeneGeburtstagstorte, Häppchen oder eine Runde Leberkäs-Semmeln vomMetzger, die Kosten einer dienstlichen Geburtstagsfeier waren langenicht als Werbungskosten absetzbar, da solche Bewirtungen dengesellschaftlichen Gepflogenheiten zugeordnet wurden. Aber der BFHlässt es seit einem Urteil von 2016 zu und erkennt betrieblicheBräuche an."Trotz des vornehmlich privaten Anlasses können die Kosten einerbetrieblichen Geburtstagsfeier in vollem Umfang als Werbungskostenabgesetzt werden, wenn ein klarer Zusammenhang zwischen dem Aufwandund den Einkünften besteht", erklärt Mark Weidinger, Vorstand derLohnsteuerhilfe Bayern e.V. (Lohi). Daher muss jeder, der die Kostenseiner betrieblichen Geburtstagsfeier im Rahmen derEinkommensteuererklärung abziehen möchte, dem Finanzamt plausibeldarlegen, dass der gesamten Ausrichtung seiner Feier berufsbezogeneoder betriebliche Sachverhalte zugrunde liegen.Diese Kriterien sprechen für eine AbsetzbarkeitKommen zum privaten Anlass des Geburtstags weitere berufsbezogeneGründe für die Feier hinzu, kann der Einreicher beim Finanzamtpunkten. Berufsbezogene Aspekte können beispielsweise der Ausbau desberuflichen Netzwerkes, die Pflege des Betriebsklimas, das Förderneines kollegialen Miteinanders oder ein Dank an die Mitarbeiter durchden Chef sein. Und schon ist der Anlass nicht mehr nur rein privat."Die geladenen Gäste sollten ausschließlich aus dem betrieblichenUmfeld stammen", rät der Steuerexperte. Werden private Freunde,Bekannte und Familie eingeladen, wird es mit dem anteiligenWerbungskostenabzug schwierig und das Finanzamt lehnt in der Praxishäufig ab, obwohl eine Aufteilung der Aufwendungen nach der Herkunftder Gäste nach einem Urteil des BFH erfolgen kann. Entscheidend ist,dass die eingeladenen Kollegen nicht anhand des Kontaktgrades, derSympathie oder anderen Kriterien ausgewählt werden. Es sollte diekomplette betriebliche Einheit, wie Abteilung, Division oder Sparte,zur Feier eingeladen werden. Umfasst die Gästeliste zum Beispiel alleAuszubildenden oder alle Außendienstmitarbeiter, so ist das auchakzeptiert.Betriebliche Traditionen spielen eine RolleWeitere Kriterien für eine steuerliche Anerkennung derGeburtstagsfeier können der Veranstaltungsort, das Organisationsteamund die Tageszeit sein. Es ist vorteilhaft, wenn andere Mitarbeiteraus der Firma, wie z.B. eine Sekretärin oder Kollegen, bei derOrganisation der Feier miteingebunden werden. Findet dieVeranstaltung während der üblichen Arbeitszeiten oder sogar teilweiseauf Arbeitszeit statt, so kann man davon ausgehen, dass derVorgesetzte und damit der Arbeitgeber seine Zustimmung zur Feiererteilt hat. Völlig unstrittig wird es, wenn als Veranstaltungsortein Besprechungszimmer, Seminarraum, Pausenraum oder eine Werkhalleauf dem Betriebsgelände gewählt werden.Zu guter Letzt wird der prüfende Finanzbeamte einen Blick auf dieKosten der Geburtstagsfeier werfen. Diese sollten nicht überhöhtsein, sondern im Rahmen des üblichen liegen. Wer seinen KollegenKaviar und Champagner kredenzt, wird in der Regel schlechte Kartenhaben, es sei denn, diese Art von Verpflegung ist in der Brancheüblich und hat Firmentradition. Ein anderes No-Go ist es, wennVertreter aus Politik und Presse oder andere Repräsentanten außerhalbder Firma eingeladen werden. "Das spricht dann für einegesellschaftlich repräsentative und nicht betrieblich begründeteFeier bei Angestellten", erklärt Mark Weidinger. Hierfür gelten beimWerbungskostenabzug andere Regeln.Durchdachte Planung und Dokumentation helfenLetztendlich obliegt es dem Finanzamt, anhand der Umstände imeinzelnen Fall zu entscheiden, ob eine Anerkennung als Betriebsfeierstattfindet. Da die Beweislast beim Einreicher liegt, wird eine gutePlanung und Dokumentation der Feier gegenüber dem Finanzamtempfohlen. Dazu zählen die Einladungen und die Gästeliste, die z. B.idealerweise per E-Mail verschickt werden. Die Catering-Kosten müssenselbstverständlich mit einer Rechnung belegt werden. Auch offizielleFotos von Seiten des Arbeitgebers können manchmal hilfreich sein, umsich von einer privaten Party abzugrenzen.www.lohi.de/steuertipps.htmlKontakt für Rückfragen:Jörg Gabes, PressereferentTel: 09402 503159 / E-Mail: j.gabes@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufwww.lohi.deOriginal-Content von: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell