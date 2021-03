Finanzamt Wiedenbrück setzt auf Strom aus eigener Produktion

Rheda-Wiedenbrück (ots) -- Photovoltaikanlage auf dem Dach des Finanzamtes in Rheda-Wiedenbrück ist im Bau- Großteil des umweltfreundlich erzeugten Stroms wird vor Ort genutzt- Regionaler Baustein in der Solar-Initiative des Landes NRWRheda-Wiedenbrück (ots) - Auf dem Dach des Finanzamtes in Rheda-Wiedenbrück installiert der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) eine hochmoderne Photovoltaikanlage. Diese deckt rund ein Drittel des jährlichen Energiebedarfs des Gebäudes ab. Die 168 Solarmodule weisen einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad auf und liefern eine Spitzenleistung von 63 Kilowatt-Peak (kWp). Nach Berechnungen des BLB NRW wird die Anlage pro Jahr ca. 60.000 Kilowattstunden Strom produzieren. "Mit dem vor Ort produzierten Strom sparen wir pro Jahr rund 23 Tonnen CO2 ein", berichtet Wolfgang Feldmann, der Leiter der Niederlassung Bielefeld des BLB NRW.Über 80 Prozent EigenverbrauchDer Ökostrom wird fast ausschließlich der Behörde mit ihren 225 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutekommen. "Wir kalkulieren einen Eigenverbrauch des Stroms aus der Photovoltaikanlage im eigenen Haus von mehr als 80% Prozent", berichtet Jens Kökenhoff, der zuständige Projektleiter des BLB NRW in Bielefeld. Der restliche Strom der Photovoltaikanlage wird in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Heidrun Banse, die Leiterin des Finanzamtes Wiedenbrück, äußerte sich sehr zufrieden mit der neuen PV-Anlage: "Wir freuen uns, dass wir mit der Neuinstallation der Photovoltaikanlage hier im Finanzamt Wiedenbrück einen guten Beitrag für den Klimaschutz geschaffen haben. Den umweltfreundlich erzeugten Strom nutzen wir vor Ort und können auch unseren Hybrid-Dienstwagen mit eigener Sonnenenergie betanken."BLB NRW setzt Solar-Initiative des Landes umDas Energieprojekt in Rheda Wiedenbrück ist ein regionaler Baustein der Solar-Initiative der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Das Landeskabinett hat beschlossen, die Zahl der Anlagen auf landeseigenen Liegenschaften wie Finanzämtern, Justizgebäuden, Gefängnissen oder Polizeiwachen deutlich zu steigern, um das Ziel der klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 zu erreichen.Jährlich eine Million Kilowattstunden Solarstrom mehrBLB-NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems sagt: "Der Ausbau von Photovoltaik auf den Landesgebäuden ist für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Hebel, um einen signifikanten Beitrag zu den Klimaschutzzielen zu leisten und als Landesverwaltung unserer Vorbildfunktion gerecht zu werden. Der BLB NRW als landeseigener Immobilienbetrieb strebt an, die Menge des produzierten Solarstroms jährlich um mindestens eine Million Kilowattstunden zu steigern. Dieses Ziel werden wir im Jahr 2021 nach aktueller Planung schon deutlich übertreffen."Alle Anlagen aus der aktuellen Solar-Initiative: https://www.blb.nrw.de/photovoltaikDie vollständige Meldung inkl. Bildmaterial finden Sie unter:https://www.blb.nrw.de/presse/pressemeldungen/pressedetails/finanzamt-wiedenbrueck-setzt-auf-strom-aus-eigener-produktionPressekontakt:Dipl.-Kfm. Carsten PilzPresse und KommunikationBLB NRW BielefeldAugust-Bebel-Str. 9133602 BielefeldTel.: +49 521 52049-274Fax: +49 211 6170-1315Mobil: +49 172 1513340E-Mail: Carsten.Pilz@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell