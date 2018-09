Finanz- und Technologieveteran Krish Venkataraman wird CFO bei KnowBe4

Tampa Bay, Florida (ots) - KnowBe4, der weltweit größte Anbieterfür Security Awareness Trainings und simuliertem Phishing, ernenntKrish Venkataraman, einen erfahrenen Finanz- und Technologiemanager,zum Chief Financial Officer. In dieser Funktion ist er für alleFinanz- und internen Technologieteams des Unternehmensverantwortlich."Da sich unser Unternehmen in einem rasanten Wachstum befindet,ist Krish als sehr erfahrene Führungskraft mit fundiertem Wissen überwichtige Schlüsselindustrien für unseren Erfolg entscheidend", sagtStu Sjouwerman, CEO bei KnowBe4. "Krish hatte leitendeFührungspositionen bei einigen der weltweit angesehensten Unternehmeninne, half bei der Schaffung von Milliarden neuer Finanzierungen fürAkquisitionen und Expansionen und schuf für die Aktionäre undMitarbeiter seiner Arbeitgeber einen erheblichen Mehrwert."Venkataraman war zuletzt CFO von Dealogic, einemFintech-Unternehmen, das Finanzunternehmen weltweit integrierteInhalte, Analysen und Technologien über gezielte Produkte undDienstleistungen anbietet. In dieser Position wickelte er für dasUnternehmen im Dezember 2017 einen erfolgreichen und strategischenVerkauf ab. Frühere Tätigkeiten umfassen außerdem die CFO-Positionfür Informationstechnologie bei der NYSE Euronext und die Rolle desChief Administration Officers für US-Aktien für Lehman Brotherssowie."Stu und sein Managementteam haben KnowBe4 zum konkurrenzlosenMarktführer in ihrer Branche gemacht, und ich freue mich, einemUnternehmen beizutreten, das weltweit an der Spitze derSecurity-Firmen steht", erklärt Venkataraman. "Nach meiner Tätigkeitbei der NYSE Euronext, der Muttergesellschaft der größten Börse derWelt, und bei Dealogic hatte ich einen Platz in der ersten Reihe desweltweiten Finanznetzwerks. Ich weiß, dass eines der größten Risiken,denen jedes Unternehmen heute ausgesetzt ist, die Cybersicherheitist. KnowBe4 fördert das schwächste Glied der Security, die einzelnenMitarbeiter, und macht sie durch seine Trainings- undTechnologieplattform zum stärksten Glied beim Schutz desUnternehmens."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell