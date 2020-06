Finanz-Award 2020: Interhyp dreifach ausgezeichnet

München (ots) -- Zweimal im Bereich "Baufinanzierung" prämiert - Beim "Servicevergleich" mit "sehr gut" ausgezeichnetInterhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, gehört zu den Preisträgern beim Finanz-Award 2020. Der Nachrichtensender n-tv, die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) zeichnen mit dem Finanz-Award Unternehmen aus, die mit ihren Produkten und beim Service überzeugen. Interhyp wurde gleich dreimal prämiert: zweimal im Produktbereich "Baufinanzierung" und einmal im Bereich "Servicevergleich", als "dauerhaft servicestark" in der Drei-Jahresanalyse mit der Note "sehr gut". "Wir wollen unseren Kunden nicht nur beste Zinsen, sondern auch einen Top-Service bieten. Dafür setzen sich unsere Beraterinnen und Berater im Dialog mit unseren Kunden ein - und dafür entwickeln wir unsere digitalen Services kontinuierlich weiter", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Besonders freut uns daher die dauerhaft gute Leistung im Servicevergleich, denn sie zeigt, dass sich unsere Kunden auf die Servicequalität bei Interhyp verlassen können."Beim diesjährigen Finanz-Award wurden Unternehmen vom Nachrichtensender ntv, FMH und dem Deutschen Institut für Service-Qualität geprüft und in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Grundlage ist die Analyse der Zinskonditionen und des Service von 232 Banken und Finanzdienstleistern. In Produktbereichen wie Girokonto, Geldanlage, Ratenkredit, Baufinanzierung oder Girokonto per App wurden in unterschiedlichen Kategorien insgesamt 2.370 Datensätze zu Konditionen über einen Zeitraum von 6 Monaten erfasst und analysiert, mehr als 1.300 verdeckte Servicekontakte wurden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, wer den besten Mix aus Zinsen und Service bietet.Im Produktbereich Baufinanzierung wurden 15 Anbieter einbezogen. Interhyp erhielt die Auszeichnung als Bester Vermittler Baugeld (bei 70 Prozent und 80 Prozent Beleihung, 3 Prozent Tilgung sowie 10 und 15 Jahren Zinsbindung) und als Bester Vermittler Forward-Darlehen (bei 60 Prozent und 75 Prozent Beleihung, einer Vorlaufzeit von 24 und 36 Monaten sowie einer Zinsbindung von 15 und 20 Jahren fest bei Volltilgung). Im Servicevergleich wurden 142 Anbieter geprüft. Viermal wurde "sehr gut" vergeben, 13mal "gut".Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, https://interhyp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12620/4633902OTS: Interhyp AGOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell