Finanz-Award 2019 / Leistungen und Service auf dem Prüfstand - Auszeichnung für die Top-Unternehmen der Finanzbranche

Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatung
und der Nachrichtensender n-tv verleihen am Abend in der Berliner
Bertelsmann-Repräsentanz den Finanz-Award 2019. 45 Top-Unternehmen
der Finanzbranche sichern sich die renommierte Auszeichnung, die
alljährlich - vormals unter dem Namen Zins-Award - vergeben wird
(Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 03.07.2019, 18:35
Uhr).Zu den prämierten Unternehmen im Bereich Geldanlage zählen unter
anderem ING und Zinspilot. In der Kategorie Girokonto können
beispielsweise Deutsche Bank und Targobank überzeugen. Bei
Ratenkrediten werden etwa 1822direkt und SWK Bank ausgezeichnet. Im
Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie Interhyp und Dr. Klein
führend und im Produktbereich Kreditkarte sichern sich Barclaycard
und Santander den Finanz-Award."Der Finanz-Award zeichnet Unternehmen aus, die nicht nur in
puncto Leistungen, sondern auch beim Service überzeugen", so Markus
Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität."Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, betont:
"Der praktische Nutzwert für unsere Zuschauer ist offensichtlich -
die Auszeichnung sorgt für Transparenz und hilft bei der konkreten
Finanzentscheidung." Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung, rät:
"Von punktuellen Topangeboten sollten sich Kunden nicht blenden
lassen; dauerhaft gute Zinsen und Leistungen sind entscheidend - und
dies wurde bei der Finanz-Award-Analyse berücksichtigt."Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche
Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der
FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. Die
FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die
Leistungen von 225 Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in
den Kategorien Girokonto, Geldanlage Ratenkredit, Baufinanzierung und
Kreditkarte - unterteilt in 13 Produktbereiche. Die besten
Unternehmen wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen.
Grundlage bildeten verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen
(Mystery-Tests) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter.
Die Auswertung umfasste über 2.250 Datensätze und rund 1.400
Servicekontakte.Finanz-Award 2019
Preisträger (alphabetisch)Produktbereich Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen):
Allianz Lebensversicherung, BBBank, Comdirect Bank, Commerzbank, Dr.
Klein, Enderlein, ING, Interhyp, Postbank, PSD Bank
Berlin-Brandenburg, PSD Bank Nürnberg, Santander, Sparda-Bank WestProduktbereich Bausparkassen:
BHW Bausparkasse, Debeka Bausparkasse, LBS Bayern, LBS SaarProduktbereich Crowdinvesting-Plattformen für Immobilien:
Bergfürst, ZinslandProduktbereich Depot-Ordergebühren:
CapTrader, Comdirect BankProduktbereich Geldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Tagesgeld,
EU-Festgeld):
Advanzia Bank, Bigbank, ING, Weltsparen, ZinspilotProduktbereich Geschäftskonto:
Deutsche Bank, Ethik Bank, Netbank, TargobankProduktbereich Girokonto (Gehaltskonto, Mehrwertkonto):
Deutsche Bank, ING, Norisbank, Postbank, Santander, Sparda-Bank
Hessen, TargobankProduktbereich Girokonto per App:
1822direkt, O2 Banking (Fidor Bank)Produktbereich Kreditkarte:
Barclaycard Visa, Santander 1plus Visa CardProduktbereich Multibanking-App:
Comdirect Bank, Finanzblick, Sparkassen, Outbank, Volksbanken
RaiffeisenbankProduktbereich Ratenkredit (Ratenkredit, Autokredit):
1822direkt, ADAC Finanzdienste, Bank of Scotland, Ethik Bank, ING,
SWK BankProduktbereich Robo-Advisor:
Moneyfarm, Quirion, MeinInvest, ETF Managed Depot (Wüstenrot direct)Produktbereich Wertpapiersparpläne:
Comdirect Bank, ConsorsbankVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / n-tv / FMH