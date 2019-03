Financial Times: MEP erneut unter den wachstumsstärksten Unternehmen Europas (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) -- Nach der wiederholten Auszeichnung als FOCUS WachstumschampionDeutschland: MEP auch europaweit wieder unter den am schnellstenwachsenden Unternehmen- Statista und Financial Times listen MEP im "FT1000 Ranking"- MEP auf Platz 116Erst vor wenigen Monaten wurde die MEP Werke GmbH durch dasMarktforschungsinstitut Statista in Zusammenarbeit mit dem MagazinFOCUS als das am schnellsten wachsende EnergieunternehmenDeutschlands ausgezeichnet. Nach der Veröffentlichung deseuropäischen "FT 1000" Rankings durch Statista und Financial Timessteht nun fest: Auch im europaweiten Vergleich schneidet MEP erneuthervorragend ab und verbessert seine Position auf Platz 116.Diese jüngste Auszeichnung reiht sich für das Unternehmen in eineReihe positiver Meldungen in den vergangenen Wochen ein. Nach derumfangreichen Umgestaltung und Erweiterung des MEP Produktportfoliossowie dem Aufbau eines deutschlandweiten Montagepartner-Netzwerkesbeteiligte sich ein österreichisches Investment-Unternehmen mit 19,5Millionen Euro an der MEP Werke GmbH. CEO Konstantin Strasserkommentiert: "Wir sind sehr stolz und froh über die vielen positivenMeilensteine der letzten Wochen. 2018 war für das Unternehmen keineinfaches Jahr. Umso mehr freut es mich, dass es uns in allenBereichen gelungen ist, aus großen Herausforderungen Erfolge zumachen."Das branchenübergreifende FT1000 Ranking bildet die 1.000Unternehmen aus 32 europäischen Ländern mit dem stärkstenUmsatzwachstum zwischen 2014 und 2017 ab. Dabei mussten verschiedeneKriterien, wie ein Mindestumsatz von 100.000 Euro in 2014, erfülltsein. Das vollständige Ranking ist unterhttps://www.ft.com/content/238174d2-3139-11e9-8744-e7016697f225einsehbar.Über die MEP Werke GmbH:Die Münchner MEP (My Energy Partner) hat es sich zur Aufgabegemacht, komplexe und teure Produkte im Bereich Energie und Haushaltüber bezahlbare und unkomplizierte Rundum-Sorglos-Angebote einerbreiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Mit ihrem Portfolio aninnovativen "Switch"-Produkten unterstützt MEP deutschePrivathaushalte dabei, sich mit grüner Energie zu versorgen und dieseeffizient und intelligent zu nutzen - ohne hohe Anfangsinvestitionenoder großen Aufwand. Auch im Bereich der Finanzierung erneuerbarerEnergien geht die MEP neue Wege. Über ihr Mutterunternehmen StrasserCapital GmbH hat sie die erste strukturierte Finanzierungslösungihrer Art in Europa entwickelt, die sich den Mieterverhältnissen imdeutschen PV-Markt widmet.Pressekontakt:Sandra Wagnerpresse@mep-werke.de089 / 442 32 87 695Original-Content von: MEP Werke, übermittelt durch news aktuell