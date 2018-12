Financial Times Asia-Pacific Business Schools 2018: ACEM belegte für zwei Jahre in Folge den ersten Platz

London (ots/PRNewswire) - 2017 veröffentlichte die Financial Times(FT) erstmals eine Rangliste für die besten Wirtschaftshochschulender Region Asien-Pazifik. Am 3. Dezember 2018 wurde diese Ranglisteerneut veröffentlicht, mit dem Antai College of Economics andManagement (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University zum zweiten Jahrin Folge an erster Stelle, gefolgt von Ceibs und der NationalUniversity of Singapore Business School.Das Asia-Pacific Business Schools Ranking zieht die Qualität undBandbreite der Studiengänge der Wirtschaftshochschulen auf umfassendeWeise in Betracht und berücksichtigt darüber hinaus die Leistungender vier Hauptprogramme (MBA, EMBA, MIM, EE Open & Custom) derWirtschaftshochschulen in Bezug auf die akademischen sowieprofessionellen Programme, die 2018 angeboten wurden. Jedes der vierHauptprogramme macht 25% des Gesamtwertes aus und innerhalb einerjeden individuellen Bewertung wurden unabhängigen Programmen 100% derGesamtpunktezahl zugeteilt. Programme, die gemeinsam von zweiWirtschaftshochschulen angeboten werden, erhielten 50% der Punktezahlfür jedes Institut. Auf wissenschaftliche Weise stärkte dieBewertungsmethode den zentralen Indikator voneinander unabhängigerProgramme in Bezug auf die Konkurrenzfähigkeit verschiedenerWirtschaftshochschulen und evaluierte mit Objektivität deninternationalen Standard akademischer Grundausbildungen sowieberufsfördernder Ausbildungen, die von den Wirtschaftshochschulenangeboten werden.ACEM ist die einzige Wirtschaftshochschule der RegionAsien-Pazifik, die in sämtlichen individuellen FT-RanglistenBeachtung fand. 2018 konnten sich die vier Grundprogramme des ACEMweiterhin unter den 40 weltweit Besten behaupten und gleichzeitigunter den Top 10 des asiatisch-pazifischen Raums verweilen.- Das Global MBA Ranking meldete im Januar 2018:ACEMs MBA-Programmerhielt weltweit den 34. Platz, im Raum Asien-Pazifik Platz 8 undstand in den Kategorien "Beschäftigung" und "Gehaltserhöhung"weltweit an erster Stelle- Im Mai 2018 ergab die Bewertung des Executive Education(EE)-Programms: ACEMs EE-Programm nahm mit seinem individuellenProgramm (custom program) sowie mit seinem offenen Programm (openprogram) weltweit den 17. Platz ein und kam imasiatisch-pazifischen Raum an 2. bzw. 1. Stelle- Die Rangliste für den Masters in Management (MIM) ergab imSeptember 2018 folgendes: ACEMs MIM-Programm nahm weltweit den 18.Platz ein und stand in der Region Asien-Pazifik an erster Stelle.Das Programm befindet sich seit zehn aufeinanderfolgenden Jahrenweltweit unter den Top 50 und belegt in den Kategorien"Beschäftigung" und "Gehaltserhöhung" weltweit den ersten Platz.- Das EMBA-Ranking lies im Oktober 2018 folgendes ersichtlich werden:ACEMs EMBA-Programm erzielte weltweit den 8. Platz und imasiatisch-pazifischen Raum Platz 4. Somit verweilt das Programmseit vier Jahren in Folge weltweit unter den Top 10 und steht inder Kategorie "Gehaltserhöhung" an erster Stelle.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/792611/ANTAI_number_one.jpgPressekontakt:Julia Wang+86-186-0177-6422wliye@sjtu.edu.cnOriginal-Content von: Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, übermittelt durch news aktuell