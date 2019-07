Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vor

Köln/Bonn (ots) -Financial Intelligence Unit stellt ihren Jahresbericht 2018 vorDer Leiter der FIU, Christof Schulte, zieht mit derVeröffentlichung des FIU-Jahresberichts 2018 Bilanz:"Der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kommteine große Bedeutung zu. Die FIU nimmt mit ihrer Filterfunktion dabeieine zentrale Rolle ein, sie entlastet die Strafverfolgungsbehörden.Im Laufe des letzten Jahres haben wir die FIU personell und fachlichverstärkt. Wir haben erfolgreich eine elektronische Meldungsplattformeingeführt. Künftig wird die FIU zudem zusätzliche Analysetoolseinsetzen, um ihre Filterfunktion weiter zu stärken."Angesichts des weiterhin starken Anstiegs der Verdachtsmeldungenwird die Filterfunktion der FIU immer wichtiger für die Bekämpfungder Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Jede eingehendeVerdachtsmeldung wird umgehend erstbewertet und priorisiert. Sensibleund zeitkritische Sachverhalte werden unverzüglich identifiziert undvorrangig abschließend bearbeitet. Im Jahr 2018 stieg die Zahl derbei der FIU eingegangenen Verdachtsmeldungen auf über 77.252, das isteine Steigerung um 29 % gegenüber dem Vorjahr. Seit dem Jahr 2008 hatsich das jährliche Meldeaufkommen verelffacht.Gründe für den starken Anstieg sind insbesondere die Absenkung derHemmschwelle für die Abgabe einer Meldung durch die rechtlicheVeränderung der vormaligen "Verdachtsanzeige" in eine(gewerberechtliche) Meldeverpflichtung sowie die intensiveSensibilisierung der Verpflichteten, vor allem im Finanzsektor. DieFIU analysiert die Verdachtsmeldungen und sorgt dafür, dass möglichstnur werthaltige Fälle an die Strafverfolgungsbehörden des Bundes undder Länder abgegeben werden.Wie bereits im Vorjahr, ist der Finanzsektor die meldestärksteGruppe mit über 98% der eingegangenen Meldungen. Die Meldungen desNichtfinanzsektors sind im Vergleich zum Vorjahr zwar angestiegen(von 398 Meldungen im Jahr 2017 auf 597 im Jahr 2018), dennoch istdie Anzahl der Meldungen des Nichtfinanzsektors aus Sicht der FIUnach wie vor gering. Die FIU hat daher ihre Anstrengungen verstärkt,die Verpflichteten dieses Sektors in Bezug auf Verdachtsmomente fürGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu sensibilisieren. Die FIUleistet als zentrale Melde- und Analysestelle mit einemmultidisziplinären Personalansatz einen wichtigen Beitrag bei derfrühzeitigen Entdeckung und Bekämpfung international operierenderTäterorganisationen. Das Ziel ist es, Strukturen aufzudecken undfinanzielle Mittel zu entziehen.Pressekontakt:GeneralzolldirektionSprecher der GeneralzolldirektionDietmar Zwengel0228.303-11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell