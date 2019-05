Der Finaltag der Amateure, Formel E und das DFB-Pokalfinale live im Ersten

München (ots) - Zum vierten Mal in Folge überträgt Das Erste dieEndspiele um die Fußball-Landespokale. Wie immer geht es für dieFinalisten um mehr als nur den Sieg, denn die Gewinner ziehen in dieerste Runde des DFB-Pokals 2019/20 ein. Der Finaltag der Amateurefindet dieses Jahr am Tag des DFB-Pokalfinales, Samstag, 25. Mai2019, statt. Ben Wozny, Lennert Brinkhoff und René Kindermannmoderieren die Sendung."Der Finaltag der Amateure" wird auch dieses Jahr in dreizeitlich versetzten Live-Konferenzen übertragen. Der Anstoß zu denersten vier Partien erfolgt bereits um 10:30 Uhr. Der nächste Blockumfasst sieben Spiele und beginnt um 14:15 Uhr, die letzten achtEndspiele werden um 16:15 Uhr angepfiffen. Die Mehrzahl der Spielewird darüber hinaus einzeln in voller Länge per Live-Stream aufwww.sportschau.de zu sehen sein.Nach der ersten Live-Konferenz zeigt Das Erste gegen 12:50 Uhrlive das Formel-E-Rennen aus Berlin. Aufgrund des engenGesamtklassements in der WM-Wertung ist auch im 10. Rennen der Saisonein spannendes Rennen zu erwarten. Claus Lufen ist an der Strecke alsModerator vor Ort, Kommentator ist Philipp Sohmer.Neben dem Finaltag der Amateure steht der Tag ganz im Zeichen desDFB-Pokalfinales. Das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und dem FCBayern München um 20:00 Uhr verspricht Fußball der Extraklasse. DasErste sendet ab circa 19:00 Uhr live aus dem Olympiastadion inBerlin. Neben den letzten Auftritten von Franck Ribery und ArjenRobben für den FC Bayern ist es auch der letzte Einsatz für GerhardDelling als Moderator im Ersten. Kommentator des Spiels ist GerdGottlob.Nach dem Pokalfinale als Abschluss eines ereignisreichen Tageswartet traditionell der "Sportschau Club" auf seinen Einsatz.Alexander Bommes meldet sich - vorbehaltlich einer Verlängerung undElfmeterschießen - gegen 22:45 Uhr vom Berliner Maifeld. Zu Gast sindEx-Skirennläufer Felix Neureuther und Spieler des Pokalsiegers."Der Finaltag der Amateure" am 25. Mai 2019 im Überblick:Anstoß 10:30 UhrFC Eintracht Norderstedt (Regionalliga) - TuS Dassendorf (Oberliga) /Live-StreamKommentator: Hendrik DeichmannTorgelower FC Greif (Oberliga) - F.C. Hansa Rostock (3. Liga) /Live-StreamKommentator: Willi HarkTennis Borussia Berlin (Oberliga) - FC Viktoria 1889 Berlin(Regionalliga) / Live-StreamKommentator: Jörg KlawitterFC Oberneuland- Bremer SV (beide Oberliga)Kommentator: Stephan SchiffnerAnstoß 14:15 UhrSV Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga) - FC Würzburger Kickers (3.Liga) / Live-StreamKommentator: Bernd SchmelzerFSV Optik Rathenow (Regionalliga) - FC Energie Cottbus (3. Liga) /Live-StreamKommentator: Stephanie BaczykFSV Salmrohr (Verbandsliga) - TuS Koblenz (Oberliga)Kommentator: Florian WinklerTSV Essingen (Verbandsliga) - SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga)Kommentator: Jens-Jörg RieckTuS Bersenbrück - SV Atlas Delmenhorst (beide Oberliga) / Live-StreamKommentator: Jan NeumannChemnitzer FC (Regionalliga) - FSV Zwickau (3. Liga) / Live-StreamKommentator: Eik GalleySV Rödinghausen - SC Wiedenbrück (beide Regionalliga) / Live-StreamKommentator: Stefan HänselAnstoß 16:15 Uhr1. FC Kaiserslautern (3. Liga) - VfR Wormatia Worms (Regionalliga) /Live-StreamKommentator: Tom BartelsKFC Uerdingen (3. Liga) - Wuppertaler SV (Regionalliga) / Live-StreamKommentator: Jürgen BergenerFC 08 Villingen (Oberliga) - FC Rielasingen-Arlen (Verbandsliga)Kommentatorin: Stefan KissVfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08 (beide Regionalliga) /Live-StreamKommentator: Mathias CammannVfB Germania Halberstadt (Regionalliga) - Hallescher FC (3. Liga) /Live-StreamKommentator: Stephan WeidlingAlemannia Aachen (Regionalliga) - Fortuna Köln (3. Liga) /Live-StreamKommentator: Steffen SimonFSV 1996 Preußen Bad Langensalza (Verbandsliga) - FSV Wacker 90Nordhausen (Regionalliga) / Live-StreamKommentator: Torsten PüschelSV 07 Elversberg - 1. FC Saarbrücken (beide Regionalliga) /Live-StreamKommentator: Frank GrundheverDer Sendetag im Ersten im Überblick10:10 - 12:50 UhrFinaltag der AmateureLivekonferenz der DFB-LandespokalendspieleModeration: Ben Wozny12:50 - 13:55 UhrFormel-E-Weltmeisterschaft10. Rennen | BerlinModeration: Claus LufenKommentator: Philipp SohmerÜbertragung aus Berlin13:55 - 19:00 UhrFinaltag der AmateureLivekonferenz der DFB-LandespokalendspieleModeration: Lennert Brinkhoff und René Kindermann19:03-20:00 UhrSportschauVor dem DFB-PokalfinaleBeiträge und InterviewsModeration: Gerhard DellingÜbertragung aus Berlin20:00 UhrDFB-PokalfinaleRB Leipzig - FC Bayern MünchenReporter: Gerd GottlobModeration: Gerhard DellingÜbertragung aus Berlin22:45-23:30 UhrSportschau ClubModeration: Alexander BommesGäste: Felix Neureuther u. a.Übertragung aus BerlinPressekontakt:Sebastian Mußemann ARD-Koordination SportTel. 089/5900- 34999, E-Mail: Sebastian.Mussemann@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell