"Die Finals - Berlin 2019": rbb freut sich über den Deutschen Fernsehpreis

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) freut sich über den Deutschen Fernsehpreis für die Übertragung des Sportevents "Die Finals - Berlin 2019". ARD und ZDF hatten am ersten August-Wochenende 20 Stunden Live-Sport aus Berlin gesendet und damit ein Millionenpublikum begeistert. Der rbb hatte die Federführung in der ARD und für Das Erste, die redaktionelle Leitung lag bei der rbb-Programmbereichsleiterin für Service und Sport, Katrin Günther.Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb: "Die Finals aus der Hauptstadt waren eines der großen Fernsehereignisse des vergangenen Jahres. Ich gratuliere Katrin Günther und dem gesamten Team von Redaktion und Produktion zu dieser großartigen, einer Mega-Meisterschaft würdigen Auszeichnung. Sie haben die Begeisterung der Menschen in den Arenen ebenso in die ganze Repubik transportiert wie die herausragenden Leistungen der Sportlerinnen und Sportler.""Die Finals - Berlin 2019" vereinten erstmals die deutschen Meisterschaften aus zehn Sportarten an einem Wochenende. Mehr als 200 Entscheidungen standen an, rund 3.300 Athletinnen und Athleten kämpften bei dem Multisport-Event der Superlative im Stadion, auf dem Wasser und in der Halle um die Plätze ganz oben auf dem Podest. Durchschnittlich 1,48 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 13,0 Prozent) verfolgten an beiden Tagen die Live-Übertragungen im Ersten am Samstag und am Sonntag im ZDF. Hinzu kam an beiden Veranstaltungstagen ein umfassendes Onlineangebot mit Livestreams und Hintergrundberichten.