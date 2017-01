Finalisten für den ToyAward der Spielwarenmesse nominiert (FOTO)

Nürnberg (ots) -Mehr als 75.000 Neuheiten präsentieren Aussteller auf derSpielwarenmesse. Den Überblick zu behalten und die innovativstenProdukte zu finden, ist daher alles andere als einfach. Um Händlernund Konsumenten eine wichtige Orientierung zu geben, zeichnet dieSpielwarenmesse eG jährlich besonders herausragende Produktneuheitenmit dem ToyAward aus. Eine elfköpfige Jury - bestehend ausinternationalen Handelsvertretern, Marktforschern, Pädagogen undeinem Experten für Spielzeugsicherheit - tagte in Nürnberg, um jedrei Produkte in vier altersgruppenspezifischen Kategorien zunominieren. Die Kategorien und Altersklassen wurden in diesem Jahrleicht überarbeitet und den veränderten Marktgegebenheiten angepasst.Für den ToyAward 2017 reichten 361 Unternehmen (2016: 344) insgesamt635 Produkte (2016: 616) ein - so viele wie noch nie zuvor. DieNominierten überzeugen die Expertenjury in den Kategorien Spielspaß,Originalität, Verarbeitung & Qualität, Sicherheit, Erfolgspotenzialim Handel sowie Verständlichkeit des Produktkonzepts:Kategorie Baby&Infant (0-3 Jahre):- Activity Gym / Done by Deer- Senso' Chamäleon / Infantino Bkids- Tegu BEANS & TUMTUM Magnetic Wooden Block Set / TeguKategorie PreSchool (3-6 Jahre):- Kreide-Bombe / XTREM Toys & Sports- Mighty Mountain Mine / Hape International- Wabenbausteine Bioblo / Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik &SöhneKategorie SchoolKids (6-10 Jahre):- Geckobot / Genius Toy Taiwan /Kosmos/Thames & Kosmos- ICECOOL / AMIGO Spiel + Freizeit- LEGO BOOST / LEGOKategorie Teenager&Adults (ab 10 Jahren):- PartyMic / iDance Audio- Revell Control X-treme Raver VR Racer / Revell- Sjoel de Boules / International StationeryDie Gewinner des ToyAwards in den vier Kategorien werden am 31.Januar 2017 im Rahmen der Eröffnungsfeier zur 68. Spielwarenmessebekanntgegeben. Alle Informationen zum ToyAward, zur Jury sowie zuden Gewinnern der letzten Jahre sind unter www.toyaward.de zu finden.Spielwarenmesse: www.spielwarenmesse.deFotomaterial: www.spielwarenmesse.de/fotosTV-Footage: www.spielwarenmesse.de/tvToyAward: www.toyaward.dePressekontakt:Spielwarenmesse eG, Scarlett WisotzkiMünchener Straße 330, 90471 NürnbergTel.: +49 911 99813-33, Fax: +49 911 99813-833Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell